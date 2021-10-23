屏東景點｜豆油伯落腳屏東勝利星村 獨特醬油冰淇淋搶鮮嚐還有超文青美學老宅可以拍
屏東近年逐漸成為旅遊熱字，尤其縣府投入大量心力的屏東市勝利星村創意生活園區，亦是其中藝文、地方創生重要的旅遊景點。而將台灣醬油風味帶入全球的在地品牌－豆油伯，將勝利星村的將軍宅，結合食藝教育、在地精隨，透過屢獲IDA美國年度國際設計獎等國際大獎的4cus creative團隊，打造極富文青氣息的「豆油伯勝利星村品牌文化體驗館」。
行遍天下旅遊網
2021-10-23 07:30:41
老宅重生賦予文創新風貌，禪意風格勾勒新意
改造老建築往往比重新打造需有更多考量與限制，但也為設計者開拓更多新視野，在維持古蹟的規範下，試圖為建築與空間增加新意。以走入園內第一個映入眼簾的招牌、矮牆裝飾與窗花為例，用帶有禪風與童趣的線條，選擇以大武山下的屏東平原為主題作為豆油伯的品牌形象，搭配將軍宅古樸建築的特殊風格，勢必成為新一處的打卡熱點。
打造台灣雜糧飲食博物館，日式空間與多寶閣靈感的美學交鋒
不只單純展售，更賦予展演與教育的功能，在這全台最大的豆油伯獨立據點中，整體設計以「一顆原豆看見一個世界」的品牌精神，成為獨有的台灣雜糧飲食的博物館，兼具深厚教育意義。由於在2007年登錄為歷史建築的勝利星村，有著文物建築體的限制，不得外加任何釘樁或層板，因此運用古代帝王收集珍奇古玩的格狀陳列方式－多寶閣為靈感，除了維持日式建築的方形牆板特點，也展現出日本美學對於連續圖案的經典風格。
西班牙藝術家奇幻畫作，和洋混搭風格吸睛
日式民宅建築獨有的「凹間」，是為宅內主位的象徵。古代常作為神龕用途，現代房舍多掛上畫軸或插花，展現茶道精神。在體驗館中，取自明治維新時代後和洋混搭的風格。擺置由近年在藝術拍賣市場火紅的西班牙藝術家－丹尼爾‧蘇維勒斯‧范弗（Daniel Sueiras Fanjul）的動物系列畫作。用西方奇幻與現代風格的作品，成為館內另一處視覺焦點，其藝術價值足以擔當鎮館之寶。
醬油/豉留香冰淇淋出奇好味，名廚聯名料理限定販售
另一亮點，便是主屋後方的開闊庭院，坐在後院，來上一杯豆油伯獨特的「兜遊冰」豆漿冰淇淋，品嚐不加乳化劑、由台灣豆子製作而成的冰淇淋，搭配自家生產的醬油或帶有微辣香氣、豆油伯獨特的豉留香淋醬，風味更是出奇地對味。
此外，更可購買與知名台灣當代藝術家阿咧 A-Lei 合作的聯名商品，以及全台通路獨家販售，由高雄《LA ONE Kicthen》簡天才、宜蘭渡小月第四代傳人《麟手創》陳冠宇、台北客家川菜第一品牌《巷上食璞》林燕吟主廚及以及2021年再次獲得必比登肯定的台中小樂沐/gubami 主廚陳嵐舒等名廚名菜料理包，在家享受大廚烹調的精心好味。 景點資訊
豆油伯勝利星村品牌文化體驗館
地址：屏東縣屏東市青島街102號勝利星村
時間：11:00 -19:00（每週二公休）
官網：https://www.mitdub.com/
FB：豆油伯 – 六堆釀興業有限公司
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