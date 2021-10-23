浪漫！「不良少年」追求視障美少女 告白情書1字1張A4紙
改篇自同名漫畫的日劇《不良少年與白手杖女孩》，找來杉咲花、杉野遙亮詮釋視障女孩與不良少年，透過彼此不同的內外在，探討何謂「正常」，以及勇敢面對自己並找到優點、存在價值，是一齣勵志又浪漫的喜劇。劇中，杉野遙亮飾演的「黑川森生」，對杉咲花飾演的「赤座雪子」一見鍾情，他原先寫了20張情書告白，卻忘記對方看不清楚，最後用2張接近A4大小的紙，1字1張表達「喜歡你」，真誠舉動逐漸打動對方的心。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-23 12:34:21
杉野遙亮劇中是個臉上有刀疤的不良少年，長相讓人聞風喪膽，但他其實是個內心善良的大男孩。他因為外在因素，加上自我否定「不良少年沒人敢僱用」等想法而找無工作，苦惱：「裝老實人的時候不行，用原本的樣子也不行。」杉咲花就鼓勵他：「你的優點有一天一定會被看見。」結果他到DVD出租店意外協助長輩操作自動付款機，奶奶感激在心並對杉野遙亮說：「疤痕這種東西，隨著年紀增長，或多或少都會有的，我完全不在意啦。」一番話感動杉野遙亮，他也終於找到工作。
杉野遙亮面惡心善，對喜歡的人更是行動派，只要杉咲花一出現，他的模樣連朋友都不認得。他初次見到杉咲花就一見鍾情，第二天就在馬路「堵人」，奉上20張手寫告白情書，忘記對方看不見後，隔天再給出2張紙的信，內容僅有「喜歡你」；不僅如此，他還默默搬走占住導盲磚的腳踏車；2人看電影時，發現對方想吃餐點卻不敢麻煩店員介紹，刻意大聲唸出菜名讓對方挑選，以及當口述師協助對方了解劇情，不良少年特有的浪漫，讓杉咲花甜在心裡。
杉咲花自國中視力下降後，對任何事都先規劃後執行，只要超出計畫就不知所措，直到杉野遙亮這個「意外」出現打亂生活，她漸漸變得勇敢，勇於跨出心魔，獨自搭公車、買衣服；看著對方找到工作，她也決定去打工，被需要的感覺讓杉咲花重拾自信。《不良少年與白手杖女孩》每週四在KKTV、friDay影音跟播。