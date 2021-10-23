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振興醫院骨科部敖曼冠主任表示，對於嚴重退化性膝關節炎的病人，人工關節置換術是最後一道防線，但是術後立即伴隨而來的傷口疼痛及下肢發炎腫脹，甚至手術後可能有併發症，包括血栓、手術部位感染、 膝關節不穩定、傷口癒合不良、膝關節活動角度不佳，造成術後恢復期延長及滿意度降低，常令病人望之怯步。
定頻微電流 快速緩解術後不適
為了避免這些併發症，目前的治療方式為早期使用口服抗凝血劑或下肢氣動式加壓套，但這又可能會造成另一個風險：術後引流管血量增加，增加輸血機率。為了找到更有效且更無副作用的方法，搜尋了資料文獻，發現定頻微電流(Frequency specific Microcurrent，FSM)治療，對於術後傷口的腫脹及止痛有很大的治療效果，而且能夠很快緩解發炎因子的生成，因此將此治療方式用於人工膝關節置換手術的病人，發現有很大的功效。
找出細胞自然頻率 利用共振效應解決疼痛
骨科部黃祥霖醫師指出，所謂的「定頻微電流」治療的原理是，我們身體每一個細胞都有一個屬於自己的「自然頻率」，頻率均勻且規則，細胞或器官發生問題產生病變時，生病細胞的頻率會發生錯誤，若能找到原有的特定頻率並經由外在給予，就可以跟這個病變器官組織產生「共振效應」，那麼受到損傷產生異常的細胞將會被矯正，恢復成為正常的細胞，進而治療受損織細胞及組織，解決身體的病痛。
人工膝關節置換術＋定頻微電流共振治療 病人滿意度提升
敖曼冠主任分享，本院骨科部近日引進最新微電流共振治療機種，針對人工膝關節置換術後的病人進行共振頻率治療，術後住院期間每天進行一小時「定頻微電流共振治療」，大大改善了病人手術後的腫脹及疼痛，也大幅降低了併發症的發生，進而增進手術後的關節活動度及滿意度。
資料來源：健康醫療網 憂人工關節置換術後疼痛不敢治療？ 「定頻微電流」大幅減痛
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