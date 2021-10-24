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社會文化的框架 使得我們總是委曲求全、犧牲自我
談到劇中表姐「洪育萱」，她從結婚以來，沒有什麼工作經驗，顯現出一旦女性受暴，是沒辦法離開婚姻的，因為她沒有錢，或是沒有獨立的能力，而不管是哪一種社經背景，只要高控制或父權主義的男性，在生了孩子後，經常用孩子綁住女性，讓女性依賴家庭、依賴丈夫而生，並且所有規定都得要以丈夫為主。另外，「離婚」在台灣過去的文化脈絡之下，女性離婚就代表「失敗」、「我是被拋棄的那一個」，或是「我很差所以別人不要我」。
另外在早年社會上，單身女性要出來工作不容易，容易被欺負，女生無力保護自己，也沒有管道可以尋求，這就是當年文化和社會情境對女性沒有足夠友善，不過張顯蓓表示，「現在這個社會算進步滿多的，很多單親媽媽團體、單親家庭庇護，或工作的機會，大幅提升女生在社會上權益。」
另一位角色，嘉玲阿嬤「陳李月英」，也曾經離家出走，其實正是需要「有自己的空間，可以好好地擁有自己」，但在那個年代很難擁有自己，不只女性，其實「男性」也很難擁有自己，在過去的時代裡，很少談到怎麼樣擁有自己，成為人父人母後，成為媳婦女婿後，成為人生中的各種角色時，我們常常委曲求全，犧牲了很多自我。
學會表達內在的需求 讓你愛的人、愛你的人更了解你
張顯蓓舉例，劇中陳嘉玲的弟弟陳嘉明，如果同時愛上兩個人，他們有沒有可能，三個人一起談一談，成為一個三個人的家庭？當然如果有人不願意也得要尊重，提出來談。像是嘉玲的爸爸，有一段精神出軌，其實只想訴求在婚姻裡多一點「自主權」，或許是錢財的自主權，另外也有可能是缺乏玩樂，人生當中太容易因為生活被壓得窒息，因此想回到青少年的日子脫軌一下，感受到樂趣。
「能不能在婚姻當中創造一點樂趣？像是彼此玩一下COSPLAY」張顯蓓說，婚姻是條漫漫長路，如何一起為彼此注入創新的生活，脫離生存壓力，且最重要的，是對方是否能跟另外一半誠實地坦承需求、內在的渴望。
「成為自己，是一輩子的功課。」張顯蓓說，要懂得「自我覺察」，當痛苦、委屈、心酸時，問問「自己到底怎麼回事？」有時候為了長輩、為了家人，為了另一半，我們因為「愛對方」選擇鄉愿、隱沒，去成全別人，張顯蓓表示，我們從委屈自己當中，學會將「自己的需求」和「愛對方」之間做「平衡」，我們要能覺察自己的不舒服，和親近的人真誠談談內心話，以往遇到困難常常用生氣、失控的情緒反應，這是因為把心門關上了，但這不僅傷害自己，也傷害他人，因此當陷入矛盾和拉扯時，請學習好好表達自己的掙扎，讓親密關係越來越簡單、自在，更加溫。
資料來源：健康醫療網 為生活委屈、犧牲 從《俗女養成記》學會保有自己
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