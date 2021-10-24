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台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師指出，近年乳癌手術不斷朝低侵襲、精準化、微創邁進，從傳統大傷口的乳房全切除手術，演變到2D內視鏡微創乳癌手術，現在更發展出3D內視鏡微創乳癌手術，利用內視鏡輔助進行微創乳癌切除手術，可避免傳統手術對外觀及心理所造成的創傷，擁有傷口小、術後減痛、恢復期短、疤痕美觀，以及可於同個傷口完成腋下淋巴結廓清等優點。
3D內視鏡 提升精準度、增加安全性
張健輝醫師進一步說明，使用3D內視鏡與2D內視鏡進行乳癌微創手術的方式大致相同，但相較2D內視鏡，3D內視鏡為立體成像，大幅提升視野的清晰度及細緻度，同時具有景深及可除霧等特點；當醫師在施作剝離動作時，能清楚區辨皮膚、血管及乳腺組織，免除在進行手術時不慎將患者的皮膚弄破，或是為了保護皮膚導致乳腺組織清除不完全的問題，不只精準度再升級、增加安全性，也間接降低了復發風險，手術所需的時間更僅為2D內視鏡的一半。
ICG螢光顯影輔助 提高手術即時性
此外，搭配新型的ICG螢光顯影輔助系統，更可直接於術中注射顯影劑，精準偵測前哨淋巴結的位置，提高手術的即時性及安全性，相較過往於術前以放射性同位素定位，可再省去約1-2個小時的檢測時間。
內視鏡乳癌微創手術 非人人適用
然而，並非每位乳癌患者都適合採用內視鏡乳癌微創手術，張健輝醫師表示，若是腫瘤較大、位置表淺者，則可能因癌細胞已侵犯到皮膚或肌肉無法徹底清除，不適合施行，建議患者可與醫師討論後，尋求適切的治療方式。最重要的還是「早期發現、早期治療」，若發現乳房硬塊應勇敢面對，切勿因害怕而延誤就醫時間。
資料來源：健康醫療網 罹患乳癌，我適合用內視鏡微創手術嗎？ 專科醫：2種人不可
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