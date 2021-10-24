Toyota Corolla Cross No.032 ---- SUV 的駕駛視野

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前我們曾在 LED 頭燈照明效果的心得當中提到， SUV 有著乘坐點較高的特性，前方行車視野自然比傳統房車優異，較容易掌握到前方路況。在駕駛座望向右前方，基本上前擋風玻璃與前門窗戶面積都夠廣大，因此駕駛對外部環境也有良好的掌握度，不過與本站另一部長測車輛 Kuga 相比，均同樣受到車身離地高度影響，右前下方形成的死角就相對較大，當遇到會車、迴轉時需要透過更密集的觀察或者前後來回改變角度來解決。
A 柱造型方面，其造型與角度適中，整體感受上與 Kuga 類似，不過前門窗戶又多了類三角窗的設計，帶來更為明亮的視野；坐在駕駛座向往左後方看去，基本上視覺都會受到 C 柱與 D 柱的影響死角較多，且體型較高大者假設座椅位置較後，更會受到 B 柱影響，好在本車與 Kuga 後窗與後擋風玻璃的高度足夠，仍有不錯的透光度來判斷後方來車。
A 柱造型方面，其造型與角度適中，整體感受上與 Kuga 類似，不過前門窗戶又多了類三角窗的設計，帶來更為明亮的視野。
接著後方視野表現部分，此前也提到過 Corolla Cross 後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野，路邊停車時也利於判讀車身與路緣的距離，遺憾的是並無 Altis 使用的鏡片倒車自動向下功能。車內後視鏡其面積大小正好與後擋風玻璃的造型切齊，駕駛能清楚掌控後方視野，不過同樣受到車高限制，若駕駛技術把握度較低，建議倒車時還是要多檢視倒車顯影輔助系統。至於右後方視野，就如前面所述，車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態，但這點需要駕駛養成擺頭觀察的習慣才能感受到。
坐在駕駛座向往左後方看去，基本上視覺都會受到 C 柱與 D 柱的影響死角較多，且體型較高大者假設座椅位置較後，更會受到 B 柱影響，好在本車與 Kuga 後窗與後擋風玻璃的高度足夠，仍有不錯的透光度來判斷後方來車。
Corolla Cross 後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野，路邊停車時也利於判讀車身與路緣的距離，遺憾的是並無 Altis 使用的鏡片倒車自動向下功能。
車內後視鏡其面積大小正好與後擋風玻璃的造型切齊，駕駛能清楚掌控後方視野，不過同樣受到車高限制，若駕駛技術把握度較低，建議倒車時還是要多檢視倒車顯影輔助系統。
本週使用情形方面，Corolla Cross 同樣僅有讓編輯部作為公務車使用，且近期陰雨連連車輛停放於戶外依舊無任何異況，目前油量自前回家滿後尚存 3/4 的油量，新一次的油耗紀錄需等待加滿油後再分享。
右後方視野表現就如前面所述，車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態，但這點需要駕駛養成擺頭觀察的習慣才能感受到。值得一提的是，D 柱粗壯的造型而影響右後方的視線，實務上可與右側後視鏡多花時間來回搭配檢視，加上 BLIS 視覺盲點偵測系統的輔助，行車安全會更加分。