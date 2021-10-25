【MotoGP戰報：艾米利亞站】一人摔雙人贏，Bagnaia自摔讓Marquez奪冠、Quartararo提前封王

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艾米利亞站是今年MotoGP賽事倒數第三站，而本站Misano賽道也是Rossi最後一次在主場出賽，因此觀眾台也湧入許多Rossi車迷高舉46黃旗支持，而依慣例Rossi也戴上特製主場帽出賽。
至於賽事目前積分冠軍的Quartararo因在排位賽表現不佳，導致正賽只能從第15名出發，而他的競爭對手Bagnaia則從竿位起跑，這對想在本站提前封王的Quartararo來說非常不利，儘管Quartararo有如神助真追到，若無意外排在第2出發的Miller勢必會嚴密防守，但上站奪冠近期狀態良好的Marquez本站則是從第4名起跑，屆時肯定會加入戰局對Bagnaia造成威脅。
起跑後Bagnaia順利守住領先位置Miller也緊跟在後，Marquez則很快的就成功占據第3，Quartararo則遠在15名努力追趕。但本站賽事可說是相當神奇，賽事沒多久應當Bagnaia防禦者的Miller卻轉倒退賽，如此一來Bagnaia就直接受到Marquez的追擊挑戰，而Quartararo也發揮超強實力，排名一路從第15名不斷向上提升。
有如神助的Quartararo竟完成不可能任務來到了第5名位置，但可惜賽事已到最後階段，並且與領先對手有一段不小距離，如今只能穩穩完賽，並期望Marquez能超越Bagnaia好讓彼此積分差擴大，可惜最後Marquez放棄追擊Bagnaia念頭，兩人距離也開始慢慢拉開，但就在這時少了被追擊壓力的Bagnaia最自爆轉倒，而這一摔不僅讓Marquez幸運撿到一座分站冠軍，也送上Quartararo提前封王大禮。Quartararo好運還沒結束，排在第4的Oliveira沒畫面所以不知為何突然轉倒消失，這讓Quartararo可以以第3名成績站上頒獎台，不過可惜在終線前被Bastianini超越。下一站Bagnaia與Mir若正常發揮無發生意外，大致就可以確定年度排名，最後一站這些年輕人可否留一個頒獎台位置讓Roosi完成200座頒獎台光榮退役。
目前積分排名分別為Quartararo（267分）、Bagnaia（202分）、Mir（175分）、Zarco（152分）、Miller（149分）。