Ford Kuga ST-Line No.055 ---- 純市區行駛感受與油耗

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在台北市區移動時，Kuga ST-Line 所搭載的 EcoBoost250 渦輪汽油引擎具備相當豐沛的輸出，輕點油門踏板即可獲得足夠的加速力道，也不費太多力氣即可領先車流，8 速手自排變速箱換檔雖不算迅速，但檔位控制合乎邏輯，引擎運轉噪音在 2,000rpm 以上較為明顯，不過隨檔位提升即有效降低。
路感部分，Kuga ST-Line 的懸吊阻尼設定偏硬，但避震器行程因 SUV 的車格設定而較長，因此在市區平坦路面行駛時相當穩定，碰上路面顛頗或密集的高低落差轉換時，仍無法避免車體晃動，不過側傾的抑制能力相當良好。
視野方面，Kuga ST-Line 雖然有 SUV 車高較高而帶來視野較遠的優勢，然而其著座點偏高的物理特性，讓駕駛人對於車身周圍的視野掌握度，不及房車或掀背車般輕鬆，需多加留意駕駛，並善用輔助系統才能降低風險。
總結來說，Kuga ST-Line 在市區使用時擁有流暢的行駛感受，尺碼也算適中，不過路感較運動化，且油耗數字也不算優異，若有高快速移動需求者，才能獲得更出色的燃油表現。
本週使用情形方面，Kuga 由小七哥本人作為日常通勤代步與公務往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，全程均於台北市移動，本週共添加 2 次燃油，第一桶累積行駛約 261.8 公里後添加 37.61 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 6.961km/L，第二桶行駛約 244.7 公里後添加 40.35 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 6.064km/L。