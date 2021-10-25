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磺港彩繪巷精彩紛呈
來訪金山，除了造訪熱門景點外，其實磺港漁港聚落的旅遊面向相當豐富，值得一遊。磺港聚落依著地勢層層而建，三合院老房子多、巷弄也多，彩繪巷就位在溫泉路的小巷弄裡，用色豐富大膽，將老聚落妝點得童趣十足。
溫泉路除了有彩繪巷，也藏有幾家有特色的小店，阿嬤家Amajia是一間以老房子所規劃的文青風咖啡館，室外座可眺望漁港海景，並規劃有露營風座位區，悠閒感十足，這裡提供咖啡、茶飲、甜點、簡餐等。
中山溫泉公園享受禪風雅致
北海岸的金山，擁有台灣密度最高的公共溫泉，共有5間各有不同特色泉質的免費公共浴室，比如磺港為金褐色帶有鐵氯化物的硫酸鹽泉有「黃金之湯」美譽；而耗時四年翻新打造的中山溫泉公園，開放前就已引發話題，於本（10）月正式開放，以木造禪風為設計理念，除了碳酸鹽泉足湯，公園還規劃有溫泉小河，逛完老街再走過來泡湯，無比愜意。
景點資訊
阿嬤家咖啡館Amajia
地址：新北市金山區磺港路194號
電話：0965-282-535
時間：週六、日11:30-19:00
FB：Amajia 阿嬤家咖啡漁村料理
中山溫泉公園
地址：新北市金山區溫泉路3號
這篇文章 新北金山｜遊漁港老聚落看彩繪喝茶點 再去全新啟用溫泉公園免費泡湯 最早出現於 行遍天下旅遊網