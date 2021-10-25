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女騎士的好夥伴！eMoving EZ1 給你更多 VIVA 做不到的事

▲ 女騎士的好夥伴！eMoving EZ1 給你更多 VIVA 做不到的事
▲ 女騎士的好夥伴！eMoving EZ1 給你更多 VIVA 做不到的事

2GameSome - 有車賞

2021-10-25 11:55:01

作為第一款加入 PBGN 換電聯盟的代表，eMoving 仍走過去擅長的輕巧、女性路線，雖然受限於既有的 Gogoro VIVA 車型框架，但 eMoving EZ1 盡可能的發揮過去造車經驗，期望能帶給女性更多的用車便利性。

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外型設計面，EZ1 與 VIVA 最大不同處，在於車頭前半部的設計，考量 VIVA 正負兩極的車頭設計評價，加上對於著裙裝女性不甚友善（易曝光）的缺點，EZ1 換上了與傳統油車較相近的前車體造型，且為了呼應品牌特色，在圓型頭燈部分，可以見到如品牌旗下另兩款電動車 eMoving 與 Shine 相近的設計，而「凹」型尾燈，則與 Shine 車型充分呼應。

頭尾燈設計展現 eMoving 品牌特色。
頭尾燈設計展現 eMoving 品牌特色。
「凹」型尾燈與 Shine 車型充分呼應。
「凹」型尾燈與 Shine 車型充分呼應。
為了拉近與女性間的距離，EZ1 也做了很多的努力，導入當前時興的莫蘭迪色低彩度車色選擇，提供知性冷灰、優雅裸杏、復古燻綠三車色選擇以外，更充分發揮 VIVA 車型特色，如僅 80kg（含電池）的輕巧車重、僅有 740mm 的座高、好移車的後扶手，平整化的腳踏板，也改善了 Gogoro 車系為人詬病的設計。

身高 157cm 的女騎士也可雙腳踏地。
身高 157cm 的女騎士也可雙腳踏地。
座長達到 565mm。
座長達到 565mm。
平整化的腳踏空間改善 Gogoro 車系的缺點。
平整化的腳踏空間改善 Gogoro 車系的缺點。
提供多樣選配套件供選擇。
提供多樣選配套件供選擇。
一體式的後腳踏設計。
一體式的後腳踏設計。
顯示介面部分，導入 e-mu 智慧儀表板，除了以簡單清晰的圖像設計呈現時間、電量、車速與里程等基本資訊以外，透過專屬 App 連結，還可在智慧手機上操作個人化設定、讀取車輛資訊，甚至可以進行地圖導航等功能，就算定位為入門機種，仍可以擁有與當前智慧電動車平起平坐的科技機能。

把手造型重新調整，給予更好的騎乘三角幾何。
把手造型重新調整，給予更好的騎乘三角幾何。
 e-mu 智慧儀表板，資訊閱讀相當清晰容易。
 e-mu 智慧儀表板，資訊閱讀相當清晰容易。
透過專屬 App 連結，還可在智慧手機上操作個人化設定、讀取車輛資訊，甚至可以進行地圖導航等功能。
透過專屬 App 連結，還可在智慧手機上操作個人化設定、讀取車輛資訊，甚至可以進行地圖導航等功能。
配備 Smart Key 智慧鑰匙卡。
配備 Smart Key 智慧鑰匙卡。
空間方面，更是大大改善了 VIVA 的不足，前置物箱不僅可放入兩罐飲料，搭配 USB 電源插座，完全切合許多騎車族群的使用習慣，坐墊下置物容積為 21.6 公升，可放入 3/4 罩安全帽，這一點則與 VIVA 相同。

前置物箱可放入兩罐飲料，並有 USB 電源插座。
前置物箱可放入兩罐飲料，並有 USB 電源插座。
坐墊下置物容積為 21.6 公升。
坐墊下置物容積為 21.6 公升。
可放入 3/4 罩安全帽。
可放入 3/4 罩安全帽。
騎乘感受方面，EZ1 採用與 VIVA 完全相同的動力規格，3kW 的最大馬力與 115Nm 的最大扭力輸出，與自家代步使用的 VIVA 動力輸出相似，雖然極速只有 50km/h，但受惠於電動馬達的輸出特性，以筆者 67kg 體重騎乘，加速感受尚屬輕快，唯一可惜的是 VIVA 除了標準模式以外，另有可提升極速至 60km/h 左右的競速模式，但 EZ1 取消了此功能，雖然把手左側仍有標明「S」的競速模式，但並不會改變極速，僅為微幅改變加速曲線，但實際測試下，感受差異並不明顯。

車身上的銘牌展現與 Gogoro 的血緣關係。
車身上的銘牌展現與 Gogoro 的血緣關係。
雖然把手左側仍有標明「S」的競速模式，但並不會改變極速，僅為微幅改變加速曲線。
雖然把手左側仍有標明「S」的競速模式，但並不會改變極速，僅為微幅改變加速曲線。
加速感受尚屬輕快，加速曲線也算易於掌握。
加速感受尚屬輕快，加速曲線也算易於掌握。
車身反應與加速表現，相信都可讓女性騎士易於操控。
車身反應與加速表現，相信都可讓女性騎士易於操控。
透過把手與車體造型的設計調整，騎乘三角部分相較於 VIVA 稍微更貼近人體工學，但由於整體尺碼輕巧，無論 VIVA 或者 EZ1 的騎乘感受皆屬輕快且易於掌控，相信對於女性用車者而言，也相當容易上手，加速力與煞車力的控制，也在容易學習的範圍內。

相較於 eMoving 旗下另一款招牌車款 iE125 的優異表現，EZ1 受限於 Gogoro 架構限制，並無大鳴大放的設計亮點，僅期望透過更貼近女性用車思維的修改，獲得市場的青睞。放眼未來，eMoving 也期望能端出更多新款電動機車作品，其中可以期待的是可以兼容換電與充電的車型，但考量製造成本與當前技術，所謂的充換電兼容，其中充電指得是一般家用充電，而非快充機制，實為可惜之處。相信若能克服技術門檻，同時提供可以換電與快充兼容的電動機車，或許極有可能為品牌帶來極大聲量，在當前競爭激烈的電動機車市場上，找到超越對手的突破點。

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