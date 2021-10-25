採用 2+2 座配置　全新 Mercedes-AMG SL 將在今年 10/28 正式發表

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下一世代 SL-Class 由 Mercedes-AMG 團隊操刀從頭開始設計，完全未沿用任何來自上一代 SL-Class 或 AMG GT Roadster 的零件，製造地點與現行 R 231 世代同為德國不來梅 (Bremen) 廠。原廠指出其座艙設計承襲初代 300 SL 的精神，敞蓬自硬頂改為軟頂，內部也結合當代的科技，以稱為 "hyperanalogue" 的手法將傳統類比時代跑車的鋪陳與最新的 12.3 吋全數位儀錶板及傾斜角度可調式 11.9 吋直立 MBUX 多媒體系統融合，並採用啟發自飛機的渦輪葉片造型空調出風口。
座椅部分，全新 SL 採用 2+2 座配置，提供運動版與性能版兩款選擇，頭枕為整合式，座椅本體也導入輕量化與薄型化設計，包覆材質可選擇單色或雙色 Nappa 真皮，搭配鑽石紋路縫線，也可選擇 DINAMICA RACE 真皮/纖維混搭材質配上紅/黃色縫線。後座乘坐空間支援最高 150 公分的人士入座，如不需載乘客還可作為置物空間使用。
細節部分，全新 SL 的中央鞍座如同 AMG GT 及 AMG GT 4-Door Coupé 採用源於 NACA 通風口的輪廓，車門飾板也與儀錶台線條結合，營造環抱式的感受，搭配 64 色氣氛燈、3D 抬頭顯示器及 Burmester 音響揚聲器來勾勒豪華質感。
車體結構方面，全新 SL 採用包含鋁、鐵、鎂、玻璃纖維及碳纖維等材質打造而成，前擋風玻璃框架採用熱軋鋼管製作，各節點採用鑄鋁製作，確保衝擊力道得以有效釋放，而動力總成與傳動機構的連接位置刻意壓低，使車輛重心隨之降低，Mercedes-AMG 也將鑄壁厚度進行最佳化設計，在確保強度的同時也可減輕重量，整個車體不含車門、引擎蓋、行李廂蓋及額外細部零件的重量約莫是 270 公斤。
相較於前一世代 (R 231) SL-Class，新一代 SL 的車體抗扭曲強度提昇 18%，橫向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 50%，縱向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 40% 之多。新一代 SL 的車體結構需採用惰性氣體焊接 (MIG)、雷射焊接、沖壓鉚合及流孔螺栓等技術製造，原廠宣稱可符合較安全法規更為嚴苛的內部碰撞測試標準。
SL-Class 的車名源於德文的 Sport-Leicht (運動型輕量化) 或 Super-Leicht (超級輕量化)，前身可追溯至 1952 年的 300 SL (W 194) 賽車，量產版本於 1954 年登場，初期提供搭載 Gullwing 鷗翼式車門的 300 SL (W 198)，1956 年增加軟頂敞蓬車，後續發展出 W 121、W 113、R 107、R 129、R 230 及 R 231，迄今已有 7 個世代。關於新一代 Mercedes-AMG SL 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。