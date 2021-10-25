Buffet怎麼吃最爽？她曝「絕頂神招」讚爆　老饕眼睛全亮

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原PO說，雖然是自己一個人去吃，但完全感覺不到有人指指點點，大家都很沈浸在自己面前的食物；她也提到自己如何去拿餐點，「那天包包比較小，所以我離開座位都是背著包包的，也不用太擔心服務生會以為位置沒人，我的作法是趕快裝幾杯飲料放到位置上再繼續去拿餐」。
原PO提到，自己吃了鮭魚生魚片、竹莢魚生魚片、蝦子、螃蟹、淡菜、黑牡蠣、鮮魚味噌湯、現沖牛肉湯、冰淇淋、蛋糕等，雖然有些沒有像想像中一樣美味，但大部分都還是新鮮好吃的。最後，她說「一個人吃buffet真的沒什麼不自在感，我那天就一邊吃東西，一邊發呆滑手機，服務生也都蠻親切的，如果有人想試試看也可以去嘗試」。
貼文一出，掀起熱議，「一個人吃！推個！我最近也很想嘗試一個人吃buffet，感覺就很爽啊，漢來我還沒吃過，改天去試試～」、「改天也想試試看！一個人品嚐美食，感覺好享受」、「聽起來超讚」、「之前有在buffet的餐廳上過班，有些人也都會一個人來吃」、「感覺還是很不自在？最尷尬的是他問你先生／小姐請問幾位的當下」、「一個人好寂寞」。
其中，也有不少老饕秒懂，紛紛分享一個人吃buffet的好處，「上次也一個人去吃旭集，超爽」、「自己吃飯其實超自在～」、「一個人吃把費很爽啊，完全不用顧慮其他認識的人的眼光，想吃啥就拿啥，想早走就早走，開開心心快快樂樂」、「其實一個人吃飯超爽」、「一個人吃沒什麼問題啦！跟別人吃還可能被說，你怎拿這個，太浪費錢之類的，不過個人覺得不方便的點是，包包要隨身攜帶，所以我會自備一個牌子：我還在唷，只是暫時離開」。（編輯：郭佩蓉）