睡覺躺平會背痛，側躺就沒事？醫指常見２原因，４招有助改善！

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許嘉麟醫師表示，平躺時會痛，但側躺就不會，這種情況常見2大原因而起，包括骨盆過度前傾以及椎旁肌疼痛。
骨盆前傾
許嘉麟醫師解釋，人體在正常的情況下，骨盆會前傾約15度，這角度會使人呈現抬頭挺胸的姿態。但因故骨盆前傾斜角度過大時，腰椎便會讓身體重心前傾、胸椎往後，使得腰椎的生理弧線過大。也有不少研究指出，腰椎、骨盆區域結構不穩定而下背痛者，容易造成代償性腰椎伸展，彎曲弧度會比健康者還要更高。因此患者常見平躺時腰部懸空、越躺越不舒服，側躺時則不會。
骨盆前傾其實比想像中常見，男性約佔八成，女性則約七成，患者普遍有腹肌、臀肌無力，以及髖腰肌、豎脊肌太緊的情況，形成「下交叉症候群」，使得骨盆角度改變，進而影響整個脊椎弧度。在這情況下也使得患者在視覺上常有胸部內縮、些許駝背、小腹隆起、臀部翹起的情況。且患者因頸部需長期持續出力、頭部前傾才能保持平衡，因此也常會有肩頸痠痛的問題。
椎旁肌疼痛
至於椎旁肌疼痛，指得就是前述提到的豎脊肌所發出的肌肉疼痛。椎旁肌是由髂肋肌、最長肌、棘肌所組成，主要負責身體傾斜、拱起背部、向前彎曲、扭轉軀幹。當椎旁肌因肌肉拉傷、肌肉萎縮、姿勢不良等因素引起疼痛，患者平躺時腰椎懸空、弧度較大，也較容易拉者肌肉，因此容易不適，平躺則較為舒適。
避免躺平背痛，醫教４招有助改善！
從上述可了解，平躺時會感到下背疼痛，主要和腰椎結構、肌肉有關，因此改善方面，許嘉麟醫師建議可透過簡單的方式作適度的肌力訓練，並放鬆肌肉，也適度的矯正姿勢，並可在睡覺時改善睡姿。
訓練肌肉
肌力訓練如一般常見的棒式、仰臥起坐等，以腰部訓練來說，也包括簡單的「挺腰健臀運動」，平躺在地，膝蓋成90度，並將臀部抬高，使腰背成一直線，約5~10秒後放下。５次為一組，早晚各作2組即可。此動作可有效訓練臀大肌，在操作時留意切勿憋氣或用脖子頂地。
放鬆肌肉
若是已經感到下背疼痛，許嘉麟醫師建議放鬆肌肉，可透過按摩、泡澡等方式進行，醫師也介紹了一組「麻花捲拉腰法」幫助舒緩，方法也很簡單。首先平躺，右腳跨至左腳膝蓋外側，並手壓跨過去的右腳膝蓋使其貼地，頭轉向右邊，並將肩膀盡量下壓，停留十秒。這樣的動作就如同麻花捲一般，有助於肌肉放鬆，改善此下背疼痛。
矯正姿勢
除了肌力訓練、肌肉放鬆，此問題也和姿勢息息相關，因此也建議平常可多矯正自己的姿勢，藉此調整回脊椎弧度。方法也很簡單，背貼於牆即可，貼牆時留意肩膀、背部貼於牆上，挺直脊椎，並記住挺胸感。此動作一樣適度即可，想做時隨時都可以做。
改善睡姿
針對睡姿的改善重點會著重在「保持良好腰椎弧度」，讓脊椎保持一直線。許嘉麟醫師建議，可適時地調整臥位，並用枕頭調整身體的支撐度，也注意床的軟硬度。另外也可以增添一個全身枕作為輔助工具，或是兩個小枕頭使睡姿成「辛氏臥位」，都有助於身體放鬆。
疼痛根源未必相同，及早檢查以利改善！
許嘉麟醫師也提醒，身體的結構環環相扣，同一種疼痛也可能是其他原因所導致，又或者表現相似但實為不同。因此建議若有腰痠背痛的情況，還是建議盡早檢查找出原因為佳，以利對症治療。特別是疼痛若超過三天持未好轉，更是建議積極就醫，因為一般肌肉骨骼的問題約在三天左右就會逐漸改善，反之可能有其他的潛藏問題，應積極面對。