癌症發生骨轉移等於沒得治？當心「骨骼併發症」連吃飯都困難！

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現代人常常腰痠背痛，起初以為只是單純姿勢不良、少運動造成，癌友一旦發現這些不明疼痛感持續發生且愈來愈嚴重時，就要小心可能是癌症發生骨轉移。義大癌治療醫院洪朝明院長說明，癌細胞進展到疾病晚期，細胞內的基因可能會發生突變，有些癌細胞就會從原本所在位置，移民到身體各處的骨骼，造成骨骼的嚴重破壞，就是「癌症骨轉移」。
洪朝明院長表示，所有癌症都可能發生骨轉移，又以乳癌、攝護腺癌、非小細胞肺癌以及多發性骨髓瘤需特別留意骨轉移。伴隨而來的骨骼併發症，可能會造成病理性骨折、壓迫脊椎神經等，恐影響病患的生活品質及行動能力。除導致長期臥床、無法行走外，也會讓癌症的治療變得更加困難！其中，乳癌兩年內發生骨骼併發症的機率為64%、攝護腺癌為49%；非小細胞肺癌21個月內發生骨骼併發症的機率則為46%。
洪朝明院長提醒，莫名出現持續性、定點骨骼疼痛，千萬別輕忽，應立即與醫師反應，並接受相關檢查，及早開始治療。院長曾收治一名病患，原先在骨科接受治療時，以為只是坐骨神經痛，經檢查後才發現是十年前確診的乳癌發生骨轉移，因此癌友務必要提高警覺，以利及早發現及早治療。
該手術還是吃藥？骨轉移有哪些治療方式？
目前骨轉移的治療方式有手術治療、放射治療和藥物治療，洪朝明院長表示，即使施行手術，也不一定能完全根除骨轉移，後續搭配放射、藥物治療能更有效控制腫瘤。藥物治療可分為皮下注射的單株抗體以及靜脈注射的雙磷酸鹽類藥物，其中單株抗體藥物可阻止RANKL和蝕骨細胞結合，一旦缺乏營養來源，將無法分化為成熟的蝕骨細胞，可有效緩解因骨質破壞引起的骨折或骨痛，同時延緩骨骼併發症的發生。透過和醫師討論合適治療，患者每個月只需要回診治療一次，最快兩分鐘可以完成療程，不僅極具便利性，骨骼併發症的發生時間更可望延緩超過2年。而雙磷酸鹽類藥物則像蝕骨細胞的毒藥，可抑制活性，降低發生骨骼併發症風險。
治療骨轉移有風險？顎骨併發症如何避免？
洪朝明院長提醒，所有藥物都可能發生副作用，治療骨轉移的藥物有1%至2%的機率會產生顎骨併發症，為了降低風險，建議患者接受骨轉移治療前，先至牙科確認口腔狀況，如有牙周病、牙結石、蛀牙等，務必及早治療完畢。同時保持良好口腔衛生習慣、每六個月定期檢查口腔，可降低併發症風險。日常保養可透過食品或營養品補充鈣質，幫助形成新骨質，也能減少低血鈣發生率，避免肌肉抽筋、痙攣。
本衛教資訊由台灣安進提供
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