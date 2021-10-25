新台幣 329 萬元起　小改款 Land Rover Discovery 正式在台上市

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外觀方面，小改款 Discovery 在車頭部分換上新款 LED 頭燈組，日行燈位置較過去降低，方向燈支援動態顯示功能，水箱罩也將來內部紋路加大，車側維持懸浮式車頂設計，車尾也保持不對稱尾門造型，尾燈組內部導光條自小改款前的環狀造型改為更俐落的一條式造型，國內引進車型標準搭配 R-Dynamic 套件，足踏 21 吋鋁合金輪圈。
內裝方面，小改款 Discovery 在既有的正七人座架構下，不僅配備 12.3 吋 IDD 全數位虛擬儀錶，更導入全新 Pivi Pro 11.4 吋 HD 多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接、ClearSight 對地視野及 SOTA 線上更新，原有的旋扭式排檔改為線傳式排檔，也換上新款旋鈕式空調面板，並導入大量 USB Type-C 插座，後座出風口自 B 柱改為中船後方。
動力配置方面，小改款 Discovery 提供 D250 柴油及 P300 汽油選項，其中 D250 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎搭配 48V 輕油電複合系統，可輸出 249ps 最大馬力及 570Nm 峰值扭力，P250 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓引擎，可輸出 250ps 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，全車系搭配 ZF 8 速手自排變速箱及 AWD 四輪傳動系統，另外還配備 Adaptive Dynamics 主動動態控制系統、電子氣壓式懸吊系統及電子式加力箱等。
Discovery 車系自 1989 年誕生以來，迄今發展出 5 個世代，成為豪華七人座 SUV 級距中頗具歷史的車型，在提升科技與時尚感受的同時，承襲了既有的越野能力，對於喜愛戶外生活並且有承載多人出遊的族群來說，勢必具備一定程度的吸引力。