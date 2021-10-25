紙箱寫「9字」！背後含義超神秘　全場讀到崩潰：沒答案

「誰可以幫忙翻譯一下？」一名網友近日在網路上表示，他在公園內看到一個紙箱，上頭寫著「加、跑、者、勿、分、拿、專、用、水」9字，不過無論是正著看、倒著看，都無法理解其中的意思，貼文一出，網友們也讀到崩潰，直呼：「這中文應該是體育老師教的！」





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該名網友昨（24）日在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，只見畫面中有一個紙箱，上頭寫著「加、跑、者、勿、分、拿、專、用、水」9字，不過這幾個字卻無法拼湊成一句完整的句子，讓原PO崩潰求救：「我真的看不懂⋯誰可以幫忙翻譯一下？」





▲紙箱上的9個字，讓網友們全讀到崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友也看到頭昏眼花，「我整整看了半個小時還沒理出答案」、「之前是誰說文字排列不影響閱讀的」、「這中文應該是體育老師教的」、「退賽人數持續增加中」、「成功解譯者才可以拿水喝」、「看到這種寫法真的會躁鬱症」、「每個字我都認識，但全部湊在一起我感覺我是個文盲」、「決定不喝了」、「國文老師想哭」。





也有網友絞盡腦筋推測出正確答案，「加分水，跑者專用，勿拿」、「加跑者勿分拿專用水（選我正解）」、「加跑者專用水，勿分拿」、「加跑者專用水勿分拿，應該是指賽事中有加里程的選手」、「我看懂了！跑者勿拿水，加分專用」、「加分專用水，跑者勿拿」、「加跑者拿，專用水勿分～XD」、「加勿（這裡有）專用水，分跑者拿」、「應該是寫完想到還有字需要補充，然後隨意再找個位置加上吧」。（編輯：賴禹妡）



