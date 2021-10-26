手排加持 快感加成 Ford Focus ST 6MT 試駕

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●首度導入 6MT 版本
●縮短排檔行程 7%
●ST 手排車型專屬退檔補油功能
●新增 Launch Control 彈射起步模式
●特別調校聲浪
現行 Ford Focus ST 改以自排車型作為銷售主力受到熱烈歡迎，於 2020 年上市一年多來累積銷售台數超過兩千台，市場規模較過往成長不少。然而身為運動鋼砲指標性車款 Focus ST 仍受到一群追求熱血駕馭消費者的推崇，在銷量大躍進催生之下，福特六和終於在今年 9 月宣佈導入 Focus ST 6MT 手排車型，建議售價為 138.8 萬元，較目前市售的自排新車增加 1 萬元，不過首批 30 輛已經完售。
此次試駕的 Ford Focus ST 6MT 整體外觀與先前體驗過的自排車型並無過多的差異，車頭水箱護罩與氣壩採霧灰蜂巢狀設計，搭配更張揚的前保桿來提升風阻係數以及散熱表現。車尾取消尾門上的 Focus 字樣，並改採雙邊單出排氣尾管、大型尾翼以及空氣分流器設計，足踏 19 吋專屬灰色五幅雙肋式鋁合金輪圈，配胎為 Ford 與 Michelin 共同開發的獨家版本 Pilot Sport 4S。
車頭水箱護罩與氣壩採霧灰蜂巢狀設計，搭配更張揚的前保桿來提升風阻係數以及散熱表現。
Ford Focus ST 車身尺碼長寬高分別是 4,388mm x 1,825mm x 1,465mm，軸距為 2,700mm。
車尾保桿下方採用同車色烤漆處理，排氣管為雙邊單出樣式。
2022 年式車型全面標配具備主動式轉向功能及流水式方向燈最高規 LED 燈組。
霧灰蜂巢水箱罩為 ST 車型的特色，左下角還有專屬銘牌辨別。
國內引進 Focus ST 規格統一搭載19 吋灰色五幅雙肋式鋁合金輪圈，輪胎規格為 235/35 R19。
排氣管雖同為雙邊單出樣式，但手排車型多了專屬調校的聲浪，實際駕馭起來熱血感十足。
尾門右下角專屬 ST 徽飾。進入到車內，第四代 Focus ST 承襲 Focus 車系的基本格局，不過在細節上的鋪陳有所不同，比如大量採用銀白色車縫線點綴，新年式車型也統一升級搭載 12.3 吋全數位儀表板，中央的行車資訊幕同樣可以提供渦輪、機油溫度與壓力等數據。平底化方向盤下方也有 ST 字樣，於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，並配備 Recaro 前座跑車座椅、鋁合金踏板、全景天窗等，營造出較標準 Focus 更高級且運動化的車室氛圍。
較自排車型不同的是，優化設計的三踏板，提供駕駛更為熱血的操駕坐姿，同時追求更加極致的操駕樂趣，6MT 版本也新增彈射起步模式 (Launch Control) 與退檔補油 (Rev-matching) 功能，透過系統讓駕駛更容易掌握如跟趾 (heel-and-toe) 般的高階駕駛技巧。此外，在今年首批 30 輛當中，每部也都配有福特六和特別獻上由 Ford Performance 性能團隊專屬開發的 ST 碳纖維紋路排檔頭為交車禮。
新年式車型統一搭載 12.3 吋全數位儀表板，中央的行車資訊幕同樣可以提供渦輪、機油溫度與壓力等數據。
彈射起步模式 (Launch Control) 可於儀表板中切換操作。
8 吋 SYNC3 及原廠中文衛星導航系統，支援 Android Auto & Apple CarPlay 手機連結功能。
雙區恆溫空調。
中央鞍座前方與國產一般車型相同提供兩組 USB 與 12V 電源插槽。
無線充電板自然也是標配。
首批 30 輛均提供 Ford Performance 性能團隊專屬開發的 ST 碳纖維紋路排檔頭作為交車禮。
手排車型獨有的三踏板設計。
新年式車型的中央鞍座重新設計，右側導入與三代相似的杯架設計，同時取消左下方的功能按鍵區域，改以一個開放式平台，可直接放置車鑰匙。
Recaro 出品的桶型座椅，無論是支撐性或者包覆表現都可圈可點，相較國產 ST-Line 運動感更強烈。不過同樣無電動調整機能，是較為可惜之處。
後座空間表現與國產車型並無不同，但透過類麂皮與皮質相互搭配，呈現出較優異的質感表現。且全景天窗範圍延伸至頭頂上方，視野上相當開闊。
車門側邊專屬的防撞護條。
全景天窗為 ST 車型專屬配備之一。
後行李廂空間維持 341L 不變，內部空間方正，機能性具備一定水準表現。
值得注意的是，新年式五門車型追加了雪橇孔設計，更方便拿取後方物品或者放置長形物件。在安全表現上，Focus ST 6MT 同樣搭載 Ford Co-Pilot360 Technology 領航科技輔助系統，整合包含： ACC 智慧型定速巡航調節系統、PCA 前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，但囿於手排設定 ACC 系統較自排車型少了全速域功能。
動力表現上，Focus ST 全車系搭載雙渦流渦輪增壓 2.3L EcoBoost 引擎，而手排版本採 Ford Performance 專屬性能調校 6 速手排變速箱，在 5,500rpm 時便可輸出 280ps 最大馬力，並在低轉速區間 1,600rpm 時便可爆發最大 42.3kg-m 峰值扭力，其中更導入與 Ford GT 相同的偏時點火系統 (Anti-lag system)，不僅排氣聲浪澎湃會適時放炮之外，在駕駛鬆開油門後還能主動延長節氣門開啟時間，抑制渦輪遲滯發生，讓車輛仍擁有源源不絕的渦輪動力，並在修改進氣系統與降低回壓產生的排氣系統雙重優化下，使引擎效能大幅提升，造較出較自排車型更優異的 5.7 秒零到一百公里加速成績。
操作上 Focus ST 的踏板間距適中，離合器踏板的回饋也不顯重，其實很輕易就能夠上手，若有一定的手排駕駛經驗，基本上不用多花時間就能夠適應；排檔手感上檔位區隔頗明確，行程短捷，足敷激烈操駕上的需求。值得一提的是退檔補油 (Rev-matching) 功能不僅在激烈操駕時更為流暢，對於行車時的舒適度意有所加分。底盤操控方面也是一如往常地敏銳，方向盤僅 2 圈的設定，提供更精準操駕反應，而 eLSD 能夠一直調整出最佳輪速差異，有效抑制打滑情況產生，增進彎中的敏捷度、循跡表現，使得駕駛的信心再次提升。
手排車型在市場上的需求日益減少，即便是性能車型甚至超跑級距，能夠堅守純手排設定的車款寥寥無幾；然而能提供手排的車款之所以備受寵愛，絕不只是因為"物以稀為貴"，而因為這些車款堅持提供每位車主「真實駕駛一輛車」的感受，檔位一進一退之間更是駕駛與車之間的純粹溝通。當然，如果你是追求人車一體的駕馭感，足夠優異的性能表現，搭配手排絕對是加乘的享受。