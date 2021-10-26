新台幣 273 萬元起　2022 年式 BMW 5 Series 正式在台上市

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2022 年式 5 Series 全面升級智慧 LED 頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能)、遠光燈輔助系統、豪華型四區恆溫空調搭配 B 柱冷氣出風口，520i Sport 追加 Sensatec 透氣皮質包覆的雙前座跑車座椅，520i M Sport 升級電動玻璃天窗及 harmon / kardon 高傳真音響系統 (含 16 具揚聲器)，530i M Sport、530i Luxury 及 M550i xDrive 升級車門自動緊閉系統。
動力配置方面，520i 及 530i 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電系統，520i 可輸出 184hp 最大馬力及 290Nm 峰值扭力，530i 可輸出 252hp 最大馬力及 350Nm 峰值扭力，兩者均搭配 Steptronic 8 速手自排變速箱及後輪驅動，M550i xDrive 則採用 4.4 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 530hp 最大馬力及 750Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成。
BMW 於 1972 年推出代號 E12 的第一代 5 Series 以來，迄今已發展出 E12、E28、E34、E39、E60、F10 及 G30 共七個世代，全球累積售出超過 9 百萬輛，在豪華中大型房車市場當中佔有一席之地，與 Audi A6 及 Mercedes-Benz E-Class 兩大德國競爭對手長期抗衡，也成為國內家喻戶曉的進口名車之一，如今在 2022 年式針對配備水準進行提升，即便售價較去年 (2020) 小改款甫推出時略有上揚，相信對鎖定客群而言仍頗有吸引力。