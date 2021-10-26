換電站便是能源儲備站　Gogoro 攜手義電能源與台電創造智慧能源網路

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此次與台灣電力公司共同研究的「低壓分散式電池交換能源網路雙向饋電技術驗證」，透過運用雙向饋電技術，以及利用包含遠端控制及用電資訊查詢等功能，將能有效調節電網供需，實現電網平衡。
未來依據台電的電網需求，Gogoro Network 電池交換站可以接受即時調度，將站體內智慧電池儲能的電能饋電至台電所需的電網之中，協助台電達成更即時、有效的能源平衡管理。Gogoro Network 目前管理超過 85 萬顆智慧電池，預計在今年底，將於全台佈建超過 10,750 個電池交換機櫃，總電池容量預計突破至 1.3 GWh，足以提供台北市運行 43 分鐘的電力需求。
至於義電智慧能源則是扮演中間角色，主要協助 Gogoro 整合 Gogoro Network 電池交換站用電資源，未來當台灣電力公司發出調度指令時，義電智慧能源會整合多種用電資源，配合台電於選定的 Gogoro Network 大型電池交換站因應調度，所供應的電能將可協助台電做更急迫性且更有效的運用，共同穩定電網平衡和運作。
隨著電動車逐步成長，未來民間的用電量提高已經是不可逆的趨勢，此次台電與 Gogoro 攜手合作，便是利用正在逐步擴張的換電站系統來儲備能源，以藏電於民的概念來協助電網穩定度。