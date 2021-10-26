拒跟地心引力妥協！如何擺脫臉部鬆垮？醫師教面面俱到法寶

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「土石流般下垂位移也會外加鬆弛。」台北萊佳形象美學診所副院長鍾明勳點出，隨著年紀增加，臉部肌膚組織的膠原蛋白會明顯流失，不斷地鬆垮下垂。這些鬆垮藏也藏不住，即便讓自己裝扮年輕化，但是「年齡的秘密」依舊難以遮掩。
藏住年齡的秘密！臉部拉提3大療程一次知
因此，想要藏住「年齡的秘密」，臉部線條絕對是關鍵。鍾明勳副院長指出，目前在臉部拉提的領域中，按照侵入性的程度，可分為手術整形、微整形與非侵入性療法等3大療程。都必須經過醫師的專業評估，尋找個人適合的治療方式，例如：肌膚出現輕中度的鬆弛，卻又不想要接受手術，但是又無法感受到非侵入式治療帶來的改變，這時候可以試試看採用「埋線拉提」。
「在拔河比賽的時候，除了用繩子把對方拉過來，還要固定住不讓對方把繩子拉回去，最後才會贏得比賽。」鍾明勳副院長將埋線拉提與下垂的臉部，作「拔河」來形容。他解釋，「埋線拉提」是利用特殊又可吸收線材，埋入臉部皮下組織，利用線材帶刺的小倒勾，勾住臉部鬆弛的SMAS筋膜層，將下垂鬆弛的臉部組織往上拉，達到緊緻的作用。
蝴蝶結拉提法面面俱到！改善下垂同時避免併發症
鍾明勳副院長強調，這種醫學用可吸收的手術線材，大約幾個月後會被人體自行吸收，不會有殘留人體的問題。雖然線材本身有拉提的作用，但是每個醫師皆有屬於自己專屬的手法，使線材能夠發揮應有的功用，他本身研發的「蝴蝶結拉提法」，除了標榜能夠改善臉部下垂的問題之外，更著重於維持線材於臉部的持久程度，拉提完之後的維持分成兩個部分，一是利用埋線路徑迴繞向上的倒勾去勾住皮下組織，避免再度下垂，二是勾在耳前筋膜增厚的地方，利用增厚的筋膜層去拉住整個線，就像掛衣服的掛勾。
「蝴蝶結拉提法」是從耳前，經過下垂的脂肪墊、鬆弛的韌帶與結締組織，最後再回繞到耳前固定，看起來就像一個「蝴蝶結」在幫臉部作拉提緊緻。與其他拉提法最大的差異為，除了拉提的力量之外，更強調固定的重要性。
「蝴蝶結拉提法能夠以『面』的方式客製化去作臉部拉提，而不是只以局部『點』的方式去處理。」鍾明勳副院長強調，因為每個人臉部老化區域不同，所以能達到更自然的作用，以及避免明顯凹凸等埋線拉提常見的併發症。不過想要進行任何的拉提療程，必須經過專業醫師評估與諮詢。
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