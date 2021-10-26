高市圖振興加碼！生活索書號「閱」來越有趣

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結合捷運圖書館有多款熱門書以及夯漫畫，「生活索書號」更是推出了《鬼滅之刃》的周邊小物，像是《鬼滅之刃》站立式筆袋及《鬼滅之刃》筆類組合都深受小朋友喜愛；還有台灣獨特的窗花設計書籤及樂高模型等商品，送禮自用都是挑選文創商品的好選擇。
「生活索書號」恢復營業後立即搭上振興券使用熱潮，讓蒞臨高市圖的讀者能夠用優惠的價錢買回超值商品，期間推出許多優惠組合，民眾只要持振興劵或是藝Fun券於「生活索書號」消費即可享振興優惠方案，高市圖加碼當日店內發票消費滿1000元，即可兌換限量高市圖限定禮品，或指定店家佰元折價券乙份，持高雄券消費更可獲得限量防疫小物乙份，優惠組合與質感選物，讓民眾到高市圖不僅借閱圖書，還能夠一起「開」就賺！
每到假日，「生活索書號」總是吸引不少讀者前往挑選商品，政府推出振興券後，民眾更迫不急待持著手中的振興券到店選物，顧客郭先生說：「高雄一百鋼筆及書籤組合，具有時代及景點紀念意義，對於收藏家來說是愛不釋手的商品，現在持振興券購買還有優惠價，真的超值！」帶著女兒來圖書館的王小姐則說：「時常帶孩子來總圖看書、走走，沒想到館內除了有漫畫書可以翻閱，還能買到『鬼滅之刃』筆袋及周邊商品優惠組，孩子們樂翻！」
高市圖生活索書號店長林以婷表示：「如果民眾喜歡文創商品或者是還沒想好五倍振興券要如何使用，高市圖搭配閱讀之下，多種商品都具有在地的象徵意義，生活索書號將會是購買禮品的新選擇，歡迎民眾也能從閱讀當中找到趣味性，放大自己手中的五倍券。」！
※生活索書號營業時間※
週二至週五 11:00 – 19:00
週六至週日 11:00 – 20:00
國定假日 11:00 – 17:00
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