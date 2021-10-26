COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高市圖振興加碼！生活索書號「閱」來越有趣

▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）
▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-26 17:30:00｜2021-10-26 17:54:23

高雄市立圖書館自有品牌「生活索書號」，年中隨著疫情因閉館而跟著停業超過3個月，許多民眾殷殷期盼能像過去一樣進到「生活索書號」挑選文創商品。即日起「生活索書號」不僅恢復正常營業！還加碼振興券、藝FUN券、高雄券超值優惠組合同步開跑，高質感精選文具小物等著讀者來選購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）
▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）
高市圖「生活索書號」推出的文創商品過去深受許多文青喜愛，送禮禮品或是自用的文創特色小物在「生活索書號」裡通通找得到，文創商品的創作元素都包含了閱讀創意，例如高質感且具有代表性的鋼筆組合套組，以及高雄一百綠檀木鋼筆組，搭配高雄一百金屬書籤，不僅蘊含文化傳承特色同時顯現時尚的品味。

結合捷運圖書館有多款熱門書以及夯漫畫，「生活索書號」更是推出了《鬼滅之刃》的周邊小物，像是《鬼滅之刃》站立式筆袋及《鬼滅之刃》筆類組合都深受小朋友喜愛；還有台灣獨特的窗花設計書籤及樂高模型等商品，送禮自用都是挑選文創商品的好選擇。

▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）
▲高市圖自有品牌「生活索書號」即日起恢復正常營業。（圖／高市圖提供）
「生活索書號」恢復營業後立即搭上振興券使用熱潮，讓蒞臨高市圖的讀者能夠用優惠的價錢買回超值商品，期間推出許多優惠組合，民眾只要持振興劵或是藝Fun券於「生活索書號」消費即可享振興優惠方案，高市圖加碼當日店內發票消費滿1000元，即可兌換限量高市圖限定禮品，或指定店家佰元折價券乙份，持高雄券消費更可獲得限量防疫小物乙份，優惠組合與質感選物，讓民眾到高市圖不僅借閱圖書，還能夠一起「開」就賺！

每到假日，「生活索書號」總是吸引不少讀者前往挑選商品，政府推出振興券後，民眾更迫不急待持著手中的振興券到店選物，顧客郭先生說：「高雄一百鋼筆及書籤組合，具有時代及景點紀念意義，對於收藏家來說是愛不釋手的商品，現在持振興券購買還有優惠價，真的超值！」帶著女兒來圖書館的王小姐則說：「時常帶孩子來總圖看書、走走，沒想到館內除了有漫畫書可以翻閱，還能買到『鬼滅之刃』筆袋及周邊商品優惠組，孩子們樂翻！」

高市圖生活索書號店長林以婷表示：「如果民眾喜歡文創商品或者是還沒想好五倍振興券要如何使用，高市圖搭配閱讀之下，多種商品都具有在地的象徵意義，生活索書號將會是購買禮品的新選擇，歡迎民眾也能從閱讀當中找到趣味性，放大自己手中的五倍券。」！

▲「生活索書號」推出的文創深受民眾喜愛。（圖／高市圖提供）
▲「生活索書號」推出的文創深受民眾喜愛。（圖／高市圖提供）

※生活索書號營業時間※

週二至週五 11:00 – 19:00

週六至週日 11:00 – 20:00

國定假日 11:00 – 17:00

高雄市立圖書館廣告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀