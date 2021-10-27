硬漢本質 科技再加成　小改款 Land Rover Discovery D250 R-Dynamic SE 試駕

新在哪裡？

●第五代 Discovery 自 2016 發表後，於 2020 年推出小改款

●台灣捷豹路虎選在今年 10 月引進柴油 D250 R-Dynamic SE 與汽油 P300 R-Dynamic SE 雙編成

●採用 Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) 平台，D250 柴油車型導入 48V MHEV 輕油電複合系統

●車頭換上新款 LED 頭燈組，日行燈位置較過去降低，方向燈支援動態顯示功能，水箱罩也將內部紋路加大

●車側維持懸浮式車頂設計，但前葉子板 DISCOVERY 字樣飾板自銀色改為車身同色

●車尾保持不對稱尾門造型，但將車型字樣移至牌照框內，尾燈組內部導光條自小改款前的環狀造型改為更俐落的一條式造型

●配備 12.3 吋 IDD 全數位虛擬儀錶，更導入全新 Pivi Pro 11.4 吋 HD 多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接、ClearSight 對地視野及 SOTA 線上更新

●原有的旋扭式排檔改為線傳式排檔，也換上新款旋鈕式空調面板，車內導入大量 USB Type-C 插座，後座出風口自 B 柱改為中船後方。

●標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統，也搭載 360 度 3D 環景顯影系統與水深偵測、乘客下車監視系統與後方車流警示、後方碰撞警示

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× 小改款 Discovery 的車身長寬高為 4,956x1,888x2,073 (mm) ，軸距則為 2,923mm。

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× 小改款 Discovery 延續不對稱後牌照框設計，並將車型字樣自後擋風玻璃下方移入牌照框內，排氣管採用隱藏式雙邊單出設定。

× 水箱罩內部蜂巢格紋面積較小改款前加大，廠徽位於右下方。

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× 小改款 Discovery 配備高階型 LED 頭燈，LED 日行燈導光條位置較先前降低，保桿上設有頭燈清洗器。

× 前葉子板上的 DISCOVERY 字樣飾板自小改款前的銀色改為車身同色。

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× 尾燈組內部的 LED 導光條排列方式變得更為簡潔，一改過去環狀的設計，方向燈支援動態顯示功能，當開啟尾門後還會自動點亮外側的煞車燈，提升低光源狀態下的安全性。

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× 小改款 Discovery 換上與全新 Defender 相同的四幅式多功能方向盤，採用皮質包覆，兩側設有多功能按鈕，其中左側按鈕的功能燈號可依當下使用情形改變，後方設有換檔撥片，方向盤位置還可進行四向電動調整。

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× 小改款 Discovery 標準配備 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板，可切換雙環、單環或全螢幕地圖等多重顯示模式，判讀性佳。

× 中控台導入 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控螢幕，取代先前的 10 吋 InControl TouchPro 多媒體觸控式顯示屏幕，介面簡潔且客製化程度高，反應也相當迅速，手機連接部分支援 Apple CarPlay/Android Auto。

× 小改款 Discovery 換上新款空調操作面板，溫度與風量透過外側兩顆旋鈕操作，中央搭配平面式按鈕來調整運作模式。

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× 小改款 Discovery 採用新款線傳式排檔，取代過去的旋扭式排檔，中央鞍座前端為音響音量調整及開關，下方整合 Terrain Response 2 全地形反應系統控制旋鈕，以及陡坡緩降及加力箱檔位變換功能，右側設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，及 2 組置物凹槽。

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× D250 車型標準配備固定式前玻璃天窗，試駕車選配要價新台幣 49,200 元的電動式天窗。

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× 小改款 Discovery 採用 Grained Leather 粒面皮革包覆座椅，雙前座支援 14 向電動調整、3 組記憶及電動腰靠功能，支撐性良好，包覆性達到水準之內。

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× 小改款前的出風口位置改為小型置物空間。

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× 第三排採用二張可獨立收折的座椅，空間成人乘坐來說亦相當充裕，劇院型的配置更有助於視野表現及開闊感受。

× 附表為本站實測座艙空間之數據。

× 小改款 Discovery 在 7 人座狀態下具備 172 公升 (固態量測) 的行李廂置物空間，5 人座狀態下為 922 公升 (固態量測)，若將座椅全數傾倒可提升至最高 2,391 公升 (液態量測)，內部格局平整，末端還設置最高可承受 300 公斤重量的平台。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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