硬漢本質 科技再加成　小改款 Land Rover Discovery D250 R-Dynamic SE 試駕

●第五代 Discovery 自 2016 發表後，於 2020 年推出小改款
●台灣捷豹路虎選在今年 10 月引進柴油 D250 R-Dynamic SE 與汽油 P300 R-Dynamic SE 雙編成
●採用 Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) 平台，D250 柴油車型導入 48V MHEV 輕油電複合系統
●車頭換上新款 LED 頭燈組，日行燈位置較過去降低，方向燈支援動態顯示功能，水箱罩也將內部紋路加大
●車側維持懸浮式車頂設計，但前葉子板 DISCOVERY 字樣飾板自銀色改為車身同色
●車尾保持不對稱尾門造型，但將車型字樣移至牌照框內，尾燈組內部導光條自小改款前的環狀造型改為更俐落的一條式造型
●配備 12.3 吋 IDD 全數位虛擬儀錶，更導入全新 Pivi Pro 11.4 吋 HD 多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接、ClearSight 對地視野及 SOTA 線上更新
●原有的旋扭式排檔改為線傳式排檔，也換上新款旋鈕式空調面板，車內導入大量 USB Type-C 插座，後座出風口自 B 柱改為中船後方。
●標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統，也搭載 360 度 3D 環景顯影系統與水深偵測、乘客下車監視系統與後方車流警示、後方碰撞警示
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Land Rover 在 1986 年時，為了強化銷售表現，由 7 名員工組成 Project Jay 團隊啟動 Discovery 開發計畫，至 1989 年時推出第一代 Discovery，1990 新增 7 人座車型後奪得 British Design Award，第二代 L318 於 1998 登場，第三代 L319 2004，第四代 2009 (增加防彈版)，以扎實越野底子及劇院型座位聞名，累積數量龐大的愛好者。為了拓展更豐富的客層，2014 年時 Land Rover 推出 Discovery Sport 取代 Freelander 車系，2016 年巴黎車展時發表由 Gerry McGovern 操刀時尚的面貌的 L462 世代，採用全新 D7u 鋁合金平台打造，在維持越野本質之外，導入諸多科技配備。
原廠於去年 (2020) 11 月推出 Discovery 小改款車型，採用 Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) 平台，導入 48V 輕油電複合動力，並針對外觀細節與內裝配備精進，台灣捷豹路虎選在今年 10/25 正式發表，引進編成與建議售價分別是本次試駕的 D250 R-Dynamic SE (新台幣 329 萬元起) 及 P300 R-Dynamic SE (新台幣 357 萬元起)。
外觀方面，小改款 Discovery 在車頭部分換上新款 LED 頭燈組，日行燈位置較過去降低，方向燈支援動態顯示功能，水箱罩也將內部紋路加大，車側維持懸浮式車頂設計，但前葉子板 DISCOVERY 字樣飾板自銀色改為車身同色，車尾保持不對稱尾門造型，但將車型字樣移至牌照框內，尾燈組內部導光條自小改款前的環狀造型改為更俐落的一條式造型，國內引進車型標準搭配 R-Dynamic 套件，足踏 21 吋五幅 5123 式亮澤深灰鑽石塗裝鋁合金輪圈。
小改款 Discovery 在車頭部分換上新款 LED 頭燈組，日行燈位置較過去降低，方向燈支援動態顯示功能，水箱罩也將來內部紋路加大，國內引進車型標準搭配 R-Dynamic 套件。
小改款 Discovery 的車身長寬高為 4,956x1,888x2,073 (mm) ，軸距則為 2,923mm。
小改款 Discovery 延續不對稱後牌照框設計，並將車型字樣自後擋風玻璃下方移入牌照框內，排氣管採用隱藏式雙邊單出設定。
水箱罩內部蜂巢格紋面積較小改款前加大，廠徽位於右下方。
小改款 Discovery 配備高階型 LED 頭燈，LED 日行燈導光條位置較先前降低，保桿上設有頭燈清洗器。
前葉子板上的 DISCOVERY 字樣飾板自小改款前的銀色改為車身同色。
國內引進的小改款 Discovery 均足踏 21 吋五幅 5123 式亮澤深灰鑽石塗裝鋁合金輪圈，配胎為 275/45R21 的 Pirelli Scorpion Zero。
尾燈組內部的 LED 導光條排列方式變得更為簡潔，一改過去環狀的設計，方向燈支援動態顯示功能，當開啟尾門後還會自動點亮外側的煞車燈，提升低光源狀態下的安全性。
內裝方面，小改款 Discovery 在既有的劇院型正七人座架構下，不僅配備 12.3 吋 IDD 全數位虛擬儀錶，更導入全新 Pivi Pro 11.4 吋 HD 多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接、ClearSight 對地視野及 SOTA 線上更新，原有的旋扭式排檔改為線傳式排檔，也換上新款旋鈕式空調面板，並導入大量 USB Type-C 插座，後座出風口自 B 柱改為中船後方。
小改款 Discovery 在既有的正七人座架構下，不僅配備 12.3 吋 IDD 全數位虛擬儀錶，更導入全新 Pivi Pro 11.4 吋 HD 多媒體觸控螢幕。
小改款 Discovery 換上與全新 Defender 相同的四幅式多功能方向盤，採用皮質包覆，兩側設有多功能按鈕，其中左側按鈕的功能燈號可依當下使用情形改變，後方設有換檔撥片，方向盤位置還可進行四向電動調整。
抬頭顯示器為 P300 車型的標準配備，D250 需加價新台幣 29,400 元來選配，可顯示 ADAS 系統運作情形、車速、道路速限、導航、通話及越野資訊等內容。
小改款 Discovery 標準配備 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板，可切換雙環、單環或全螢幕地圖等多重顯示模式，判讀性佳。
中控台導入 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控螢幕，取代先前的 10 吋 InControl TouchPro 多媒體觸控式顯示屏幕，介面簡潔且客製化程度高，反應也相當迅速，手機連接部分支援 Apple CarPlay/Android Auto。
小改款 Discovery 換上新款空調操作面板，溫度與風量透過外側兩顆旋鈕操作，中央搭配平面式按鈕來調整運作模式。
按下空調面板中央上方的銀色按鈕，即可將面板向下傾倒，內部設有隱藏式的植絨置物空間，便於收納私密或貴重物品。
小改款 Discovery 採用新款線傳式排檔，取代過去的旋扭式排檔，中央鞍座前端為音響音量調整及開關，下方整合 Terrain Response 2 全地形反應系統控制旋鈕，以及陡坡緩降及加力箱檔位變換功能，右側設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，及 2 組置物凹槽。
中央鞍座右側飾蓋向前滑動後，可見到植絨的置物空間，內部還設有 1 組 USB Type-C 插座。
中央扶手掀起後，前端配置 USB Type-C 與 USB Type-A 插座各 1 組，後方為頗深的植絨式置物空間。
中央扶手可向後翻折，創造實用的置物或工作平台。
D250 車型標準配備固定式前玻璃天窗，試駕車選配要價新台幣 49,200 元的電動式天窗。
後天窗大部分面積位於第三排上方，創造良好的採光性。
D250 車型標準配備 Meridian 400W 音響 (12 支揚聲器 + 1 支重低音)，P300 車型升級為 700W 版本 (14 支揚聲器 + 1 支重低音)。
位於前擋風玻璃旁的天窗操作介面可透過兩側按鈕同時操作前後兩扇天窗的遮陽板，中央按鈕則為選配的前電動式天窗開關。
車窗開關、後視鏡調整介面及後座電子兒童安全鎖開關仍位於門板上方接近窗框處，未比照 Range Rover Velar 在小改款後調整至門板中央。
雙前座椅記憶功能及中控鎖開關位於門板中央。
小改款 Discovery 採用 Grained Leather 粒面皮革包覆座椅，雙前座支援 14 向電動調整、3 組記憶及電動腰靠功能，支撐性良好，包覆性達到水準之內。
第二排座椅可前後滑移達 16 公分，無論腿部、頭部與膝部空間均相當寬敞，坐姿更受惠於劇院型階梯式而高於前座，還可透過兩側的按鈕調整椅背傾斜角度。
第二排乘客享有 2 區獨立的恆溫空調分區，空調出風口位置自前一代的 B 柱移至中船上方，原廠表示可提升後座空間風量 27%。
小改款前的出風口位置改為小型置物空間。
中船下方設有 2 組 USB Type-C 插座、1 組 USB Type-A 插座及 1 組 12V 電源插座，後兩者附設保護蓋。
第二排座椅的頂蓬中央設有 2 處空調出風口，中央配置閱讀燈。
第三排採用二張可獨立收折的座椅，空間成人乘坐來說亦相當充裕，劇院型的配置更有助於視野表現及開闊感受。
附表為本站實測座艙空間之數據。
小改款 Discovery 在 7 人座狀態下具備 172 公升 (固態量測) 的行李廂置物空間，5 人座狀態下為 922 公升 (固態量測)，若將座椅全數傾倒可提升至最高 2,391 公升 (液態量測)，內部格局平整，末端還設置最高可承受 300 公斤重量的平台。
行李廂內部控制面板左側整合第二、三排座椅電動收折按鈕，右上角為下尾門平台開關，下方則為氣壓懸吊之車高調整按鈕 (調整幅度 76mm)，便於在取放重物時降低車高，最上方還設置熄火後仍可使用的 12V 電源插座。
安全防護方面，小改款 Discovery 標準配備 ACC 主動式定速巡航含車流排隊輔助功能、LKA 車道維持輔助系統、BSA 盲點偵測與輔助、AEB 自動煞車輔助系統、360 度 3D 環景顯影系統與水深偵測、駕駛注意力監控系統、乘客下車監視系統與後方車流警示、後方碰撞警示、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
小改款 Discovery 具備 ClearSight Ground View 底盤透視功能。
動力配置方面，小改款 Discovery D250 採用 3.0 升 Ingenium 直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 48V 輕油電複合動力系統，於 4,000rpm 時可輸出 249ps 最大馬力，於 2,250rpm 時可輸出 570Nm 峰值扭力，搭配 CommandShift™ ZF 8 速手自排變速箱及恆時四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.1 秒完成，極速為 194km/h，平均油耗為 12.8km/L。
乘客下車監視系統與後方車流警示的顯示介面位於後門板中，若有來車將亮起警示燈號，提升乘客下車時的安全性。
駕駛 Discovery 上路，新導入的 48V 輕油電系統帶來平順的起步感受，而低轉速即擁有大扭力的柴油引擎，在大雨之中藉由四輪驅動系統的襯托而使豐沛的動力以相當令人安心的方式湧現，且引擎運轉品質出色，噪音抑制亦良好，甚至會產生其非柴油車的錯覺。
乘駕感受方面，小改款 Discovery 採用的鋁合金前雙 A 臂搭配後多連桿的底盤設計，配上標準搭載的電子氣壓懸吊系統，呈現出相當柔順而舒適的路感回饋，方向盤手感偏向模糊但仍可有效改變行進方向，整體調性偏向舒適，NVH 工程表現出色，對於噪音的隔絕與碎震的抑制均達到水準之上。
本次試駕中未體驗的越野能力，相信會是 Discovery 在正七人座空間與科技配備外的最大賣點，包括 34 度進入角、27.5 度穿越角及 30 度離去角，以及最高 90 公分的涉水深度，輔以 283mm 的最低距地高度等條件，輔以 D250 車型可選配的雙速加力箱 (高/低檔位)、ATPC 全地形行進控制系統及 Terrain Response 2 進階全地形反應系統等，對於喜愛戶外越野活動的族群相當適合。
小改款 Discovery 在承襲良好的越野能力，以及劇院式正七人座空間之餘，針對設計細節與科技配備進行提升，入手門檻相較於小改款前卻未提升，甚至還導入採用 48V 輕油電複合動力的 D250 柴油車型，兼具能源效率與動力輸出，相信會持續受到喜愛戶外生活又需承載全家出遊的族群青睞。