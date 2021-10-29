雲豹能源　靠強強聯手拓展綠能版圖

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上緯在國內有實際開發風場的經驗，天力製造風機葉片，永冠生產風機鑄件，在離岸風電領域都有相當程度的涉獵。其中，在離岸風電資歷最淺的雲豹能源，則是在太陽能電廠已有多年實績後，逐步拓展，完成再生能源整合服務領域的拼圖。
深耕太陽能 走輕資產路線
雲豹執行長譚宇軒說：「台灣有很好的風場，因為沒經驗，先向外國人學技術，但台灣人學習能力強，沒有理由經過示範和潛力兩個開發階段之後還沒學會」。而且這也是台灣難得領先日韓的產業，因此希望到了離岸風電第3階段的區塊開發，台灣在技術、資金、人才等方面也國產化。
綠電正夯，加上由於法規要求用電大戶必須設置一定比率的再生能源，不少企業有客製化的需求，綠能整合服務的市場應運而生。在國內同類型業者中，有些業者從設備製造切入，有些業者擅長施工端，雲豹是少數沒有富爸爸撐腰的代表，發展的策略就是盡量讓自己維持輕資產，在整合布局的同時，活化每一筆資金。
雲豹成立初期選擇深耕太陽能市場，累計開發持有太陽能電廠裝置達300MW（百萬瓦），其中不乏許多指標性的案件。例如2016年在雲林縣四湖鄉，首次執行嚴重地層下陷的案子；2017年在立法院屋頂上設置太陽能裝置，是全球第3座綠能國會建築。台中市文山掩埋場的減碳量是全台最大，2期加起來達到3000公噸；高雄台船公司是全台最大單一屋頂型太陽能裝置；嘉義縣布袋鎮新塭有島內最大的滯洪池案場。
開發漁電共生案 谷歌入列
最近一個指標型案場，則是開發投資台南市北門區的漁電共生案。2018年雲豹即和恩富資本（Enfinite Capital LLC）合作開發，今年向合作夥伴買下這座170公頃、123MW的案場，和兩家壽險公司一起投資，預定明年併網。谷歌已在2019年認購其中10MW，是該公司在亞洲完成的第1樁再生能源交易案。法人指出，土地有限的情況下，目前大規模太陽能發電用地，漁電共生的發展機會較大。
在太陽能領域有這樣的成績，是不斷耐心與地主和政府溝通後解決問題的結果。但去年7月7日農委會公告，規定2公頃以下農地不同意變更使用地目種電（被稱為七七事變），國產署也禁止在高生態爭議區等地建太陽發電設備，讓不少光電業者投資血本無歸。加上太陽能投資門檻低，參與者愈來愈多，容易開發的屋頂卻已所剩無幾，剩下的多半是難度高的案場，饋線也面臨不足之虞。而且太陽能和民眾日常生活緊密結合在一起，每個人都可能發表自己的意見，以至於開發過程中變數太多。
因此雲豹開始思考，是不是要多準備幾條後路？在永續發展的前提下，雲豹的思考邏輯是：支持政府五加二產業，順應國際趨勢，找各產業的頂尖企業攜手合作，而且未來可望出國打世界杯。雲豹於是鎖定離岸風力發電、儲能、售電平台、水資源再利用等領域，一一展開布局。
由於光有再生能源不夠，還需要搭配儲能系統，填補太陽能或風力發電供電下降時的缺口。儲能系統同時具有改善電網輸配電的效率、作為緊急備用電源等多項功能；雲豹看好儲能的需求，第一步先投資了台普威能源公司，投資比率20%。
雲豹發言人張建偉指出，儲能是剛性需求，安全是最大考量；儲能電池系統（BESS）不使用活性高的3元鋰電池，並加強安全機制，數年來普威各案場也沒有火災紀錄，因此選擇投資台普威。台普威擁有美國普威（Powin Energy）公司BESS獨家代理和技術授權，去年拿下台電儲能自動頻率控制（AFC）的標案，取得2MW的BESS，和普威共同設計符合台電調頻備轉輔助服務的系統。
隨環保意識高張，除了企業，一些小商家或個人，也開始願意多付一點錢來買綠電，但目前並沒有這樣的機制。因此雲豹和紅樓資本共同成立天能綠電售電平台，雲豹持股70%。這個平台可以整合發電和售電，提供客戶太陽能、風力等多種再生能源。未來搭配智能合約，一般市井小民可以滑一滑手機，就在這個售電平台買到綠電。
滑手機買綠電 未來新模式
另外，氣候變遷使水資源取得和水汙染處理難度大增，凸顯水處理技術的專業需求，於是雲豹也投資已有37年歷史的煒盛廢水處理公司。煒盛在民生用水、工業廢水、海水淡化都很有經驗，只是老企業有技術和人脈，卻往往遇到無人接班的問題，但加入年輕團隊的想法和資金挹注後，就有機會達到永續經營。儘管雲豹持股51%，公司仍由煒盛董事長繼續掌舵。
為了讓更多人關注綠能，雲豹還成立了籃球隊。張建偉說：「我們的目標鎖定40歲以下年輕人，不論是灌輸綠電知識、做公益、賣綠電，都想用潛移默化的方式影響這群未來社會的主流」。
雲豹2016年成立以來，業績年年成長，IPO時程也成為投資市場關心的話題。該公司預定10月公開發行，8月底增資後（認購價68元），資本額達到11.27億元；去年度稅後淨利1.8億元，EPS（每股稅後純益）則是2.54元。除了雲豹本身正準備敲開資本市場的大門，前述的轉投資未來也有上市計畫。使用綠電是全球大勢所趨，雲豹靠強強聯手超前部署，整合綠能產業提供一條龍的服務，未來的發展值得持續關注。