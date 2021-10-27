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三輪載貨電動機車　宏佳騰 Ai-2 Gather 新台幣 117,980 元起正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-27 12:55:40

Aeonmotor 宏佳騰智慧電車今日 10/27 上午選在桃園大魯閣卡丁車場發表 Ai-2 Gather 三輪電動載貨機車，建議售價新台幣 117,980 元起，前 1,000 輛加碼優惠新台幣 1 萬元 (免五倍券)，預計 2022 年第一季開始交車。

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Ai-2 Gather 採用宏佳騰自研車架打造，車頭配備 Class D LED 燈組，車尾配置 LED 尾燈組，也搭載 CBS 三輪連煞系統，後輪配置差速器及扭轉機構，使傾角達到 40 度，標準配色為極光白，而高階的 Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版建議售價為新台幣 127,980 元起，升級前後載貨架、CROXERA 5 智慧儀錶系統、Turn by turn 輔助導航、一鍵換電、Ai ASSISTANT 智慧助理等配備。

設計方面，Ai-2 Gather 之後貨架離地高為 73.5 公分，前腳踏空間寬度為 46 公分，亦配備省力駐車拉桿，因此無側柱或中柱，此外還具備複合式二合一掛勾、5V2A USB 充電插座、16 公分深度置杯架等，前後負載能力分別是 5 公斤及 35 公斤，車重為 126 公斤 (不含電池)。

動力配置方面，Ai-2 Gather 採用 G2 鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配 MOSFET 水冷馬達控制器，透過齒輪直驅後輪傳動，於 3,000rpm 時可輸出 7.0kW (約 9.39hp) 最大馬力，於 0~2,500rpm 間可輸出 25Nm 峰值扭力，搭配 2 顆 PBGN 電池，提供智慧/標準/競速共 3 種行駛模式，

尺碼與懸吊方面，Ai-2 Gather 的車身長寬高分別是 1,799x700x1,147 (mm)，軸距則為 1,274mm，前輪尺寸為 100/90-12，後輪尺寸為 100/90-10，前煞車採用 22cm 打孔碟，後煞車採用 18cm 打孔碟，前懸吊為潛望式，後懸吊為獨立式。

國內電動機車市場之產品多半以代步需求為主，而如 Ai-2 Gather 般主打商用載貨訴求的選擇並不算多，除先前宏佳騰協助威剛科技成立威速登品牌推出的電動三輪車外，目前尚有 eMOVING 所推出的 iE Pickup，然而該車仍是標準的二輪設計，此回宏佳騰智慧電車主打三輪配置，預料能帶給業者們更多元的用車選擇。

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