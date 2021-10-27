品牌科技結晶之作　第五代 Land Rover Range Rover 正式發表

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從外觀方面來看，第五代 Range Rover 仍舊可以看出上一代的影子，但在細節線條更為簡約、平整化，同時家族化的特徵也持續傳承，包含蚌殼式引擎蓋、懸浮式車頂、上下分離式尾門以及經典的前葉子板散熱孔等。車尾方面則有較大的變革，尾門中央以一道黑色飾條貫穿其中，兩側燈組採用燻黑隱藏直立式設計，營造出科幻前衛的感受。新款 Range Rover 首波提供 SE、HSE 和 Autobiography 車型，同時 First Edition 僅在生產的第一年供應，配有專屬的日落金緞面車身飾板，並有五種外觀顏色選擇。而標準 (SWB) 或長軸距 (LWB) 版本標準提供五個座位，而 LWB 車型額外可以選擇第三排座椅，最多可容納 7 名成人乘坐。此外，SV 車型也提供 SWB 和 LWB 兩種車身型式，提供 SV Serenity、SV Intrepid 以及四人座 SV Signature Suite 三種等級。
第五代 Range Rover 全面配備了主動式智慧 LED 頭燈，最大照明範圍達到 500m，內含家族化日行燈、動態方向燈、主動式近燈與和圖像投影技術。主動式近燈能夠一次為 16 個物體提供遮蔽效果，確保其他用路人不會受到光線影響視野，同時也為駕駛保持最佳的照明表現。另一項 Predictive Dynamic Bending Light 技術則可以配合導航系統主動調整光束提供角落照明輔助，降低死角提高行車安全性。
進入到車內，新款 Range Rover 採用更多的環保性材質來鋪陳，同時提供客戶更多元化的飾板搭配，為進一步加強車內的舒適寧靜度，第三代主動降噪系統會主動偵測車輪震動、輪胎噪音和傳遞到座艙的引擎聲音，並產生一個消除信號，透過車內的 35 顆揚聲器播放。其中包括一對 60mm 揚聲器位於頭枕當中，營造出使用高級耳機的寧靜效果。此外，全新的 Cabin Air Purification Pro3 清淨空調技術可減少過敏原和病原體，降低車內異味和病毒，同時二氧化碳管理和 PM2.5 機艙空氣過濾系統亦有更優異的過濾效率，提高車內的空氣品質。
另外 Range Rover 也配有 48V 電子式 Dynamic Response Pro 主動式懸吊系統，並且可以與 ACC 主動跟車系統配合，在減速或者加速過程中適時提升避震高度或阻尼來降低慣性反應，最多提供 1,400Nm 扭力到防傾桿當中，大幅度提高乘坐舒適性。而四個車門都是電動輔助，具備危險偵測與防夾安全功能，只要輕拉車門把就會自動開啟，讓每次開關門都是最輕鬆的體驗。兩件式分體式尾門依舊延續下來，原廠也提供多項選配機能，配合尾門活動套件可額外有椅背靠墊，在戶外依舊能舒適的乘坐。最特別的是，五人座車型行李廂帳板亦為電動輔助，可配合尾門打開時機主動伸縮。
全新的 13.1 吋 Pivi Pro 曲面多媒體觸控螢幕，其內建 Amazon Alexa 語音功能，可利用更直觀的語音控制來操作車內功能，同時車上有 70 多個電子組件都能利用 (SOTA) 線上更新的方式，確保車輛能不斷發展、進步。其餘像是無線 Apple CarPlay 和無線 Android Auto、Qi 無線充電板、Meridian 音響系統都沒有缺席。而第二座椅也提供全新的後座娛樂 (RSE) 系統，可利用安裝在前排座椅後部的可調式 11.4 吋觸控螢幕獨立操作，支援 HDMI 插孔或者 Wi-Fi 熱點功能，隨時在車內享受電視娛樂。四人座車型排座椅中央扶手具有 8 吋觸控螢幕，可直接調整座椅角度位置，大幅度提高後座豪華的體驗。
動力方面，第五代 Range Rover 首波提供輕度混合動力 (MHEV) 的 P360 和 P400 Ingenium 汽油動力和 D250、D300 和 D350 三款柴油動力，和增程插電式混合動力 (PHEV) P440e 和 P510e，同時旗艦大排量雙渦輪增壓 V8 引擎 P530 也沒有缺席。其中 PHEV 動力採用 38.2kWh 鋰離子電池與 105kW 電動馬達，純電續航表現可達到 100 公里，P510e 可在 5.6 秒內完成 0-100km/h 加速，純電極速為 140km/h。列為車系頂級的 Range Rover SV 車型首波提供 P530 V8 Twin Turbo、P510e Extended Range 插電式混合動力 (SWB) 和 D350 直列六缸 Ingenium 柴油引擎。底盤方面，全車系標準搭載四輪轉向系統，後輪最多可達 7 度調整，使得迴轉半徑小於 11 公尺；智能全輪驅動 (iAWD) 可與 Land Rover 智慧動力傳動系統 (IDD) 相互搭配，每秒 100 次偵測抓地力水平和駕駛人的油門操作，以預測性分配前後軸之間以的扭力，獲得最佳的道路行駛表現。
全新第五代 Land Rover Range Rover 結合車壇技術於一身，原廠更宣稱開發初期申請了至少 125 項專利，涵蓋底盤技術到 PHEV 電池等領域，使得新車表現比以往任何時候都更全面，可說是品牌的傾力之作，展現旗艦車款的風範，也不免期待新車的到來。