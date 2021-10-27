新台幣 388 萬元起　2022 年式 Maserati Levante 正式在台展開接單

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外觀方面，Levante GT 及 Modena 均在引擎蓋前端換上與 MC20 相同的全新橢圓廠徽，C 柱三叉戟廠徽及車尾銘牌亦同步更新。GT 車型擁有與車身同色烤漆的車體下緣包覆，足踏 19 吋 Zefiro 鋁合金輪圈，前葉子板上方鑲嵌專屬的 GT 字樣，散熱鰭孔下緣則呈現出車型專屬的藍色烤漆。Modena 車型在前葉子板上方鑲嵌 Modena 字樣，散熱鰭孔施以鍍鉻點綴，煞車系統換上前六活塞搭配 380 x 34 mm 打孔通風碟盤。
內裝方面，Levante GT 及 Modena 車型均配備 8.4 吋觸控式 MIA 智能多媒體系統、無線 Apple CarPlay/Android Auto、全景式電動天窗、12 向電動調整真皮座椅、駕駛座椅 2 組記憶功能以及具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調。
動力配置方面，Levante GT 採用 2.0 升直列 4 缸汽油引擎搭配 eBooster 串聯傳統渦輪，可輸出 330hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力，至於 Levante Modena 則採用源於 Ferrari Maranello 工廠調校的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 350hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8 速手自排變速箱。
底盤方面，2022 年式 Levante 標準配備可針對個別避震器調整軟硬的 Skyhook 電子阻尼，以及前後軸主動式 6 段氣壓懸吊，加上後軸 LSD 機械式限滑差速器，輔以 Q4 主動式扭力控制四輪傳統系統來傳遞動力。
Levante 為 Maserati 創廠以來的第一款休旅車，自 2016 年問世後開創出色的銷售表現，國內於同年 10 月引進，2018 年新增 Trofeo 性能旗艦，去年 (2020) 原廠更推出專為我國打造的 Levante Elite，於一週內將 50 輛配額售罄，甚至創下單月 76 輛的銷售成績，如今在 2022 年式推出之時，導入全新的 2.0 升油電動力，憑藉更具經濟性的動力配置，預料可強化其市場競爭力。