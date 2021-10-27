純電行駛距離最低 95 公里　Mercedes-Benz 公布歐規 C 300 e 動力售價

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Mercedes-Benz 最早於今年 2 月發表全新 206 世代 C-Class，除宣布燃油動力全面加入 48V 輕油電技術之外，亦導入 Plug-In Hybrid 的動力選項，宣稱純電續航里程可以達到 100 公里。近期官方再度公布 C 300 e 純電續航里程在 WLTP 規範測試下可達到 99~111 公里、C 300 e Estate 純電續航里程同樣在 WLTP 規範下有 95~107 公里的表現，兩者售價依序為 56,168 歐元及 57,953 歐元起。
C 300 e 及 C 300 e Estate 所採用的 Plug-In Hybrid 動力系統，是以代號 M 254 2.0 升渦輪增壓四缸引擎搭配電動馬達、25.4kWh 鋰電池所組成，引擎最大輸出值為 204hp/6100rpm、最大扭力 320Nm/2000-4000rpm；馬達最大輸出值則為 129hp / 440Nm，兩者結合的綜效輸出值達到 313hp 與 550Nm。
極速表現上，純電模式下最高時速可達到 140km/h，而車輛極速 C 300 e 可至 245km/h、C 300 e Estate 則為 240km/h。兩者的綜合耗能依序為 23.3-20.8 (kWh/100km)、24.1-21.6 (kWh/100km)，也就是說最低有每公里 4.81kWh 的表現。
國內目前販售的 C 180、C 200、C 300 三款汽油動力均配有 48V 油電系統，未來是否導入 Plug-In Hybrid 還尚未有明確的消息。但是在市場趨勢使然之下，加上 C 300 e 展現的優秀動能，若能以居中的價格切入市場，或有機會大幅度增加引進的可能性。