專屬風格套件加身　美規第五代 Kia Sportage 正式亮相

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第五代美規 Kia Sportage 提供 X-Line (圖左) 與 X-Pro (圖右) 兩種專屬風格套件。第五代 Kia Sportage 採用與 Sorento 相同最新的 N3 平台打造，車長加長 18mm、軸距增加 8.64mm，採用更多的熱沖壓零件和超高強度鋼來提升車體的抗拉強度和扭轉剛度，搭配更多的隔音材料和絕緣材料，提供乘客更寧靜的乘坐體驗。
在外觀上，美規新款 Sportage 與韓國、歐規市場相同，車頭配置與 Tiger Nose 水箱罩結合的 Matrix LED 矩陣式頭燈和迴力鏢造型 LED 日行燈，車側則輔以高腰線鈑金紋路搭配懸浮式車頂設計，輪拱以塑料防刮材質點綴。車尾配置連貫式 LED 燈組，行李廂蓋中央採用新版 KIA 廠徽，牌照框設於保險桿當中。此外，為迎合美國消費者口味，美規車型提供了 X-Line 和 X-Pro 兩款車身風格套件，X-Line 的保險桿採用緞面鍍鉻點綴，後視鏡蓋、車頂行李架和車窗框採用亮黑色飾件。車頂行李架則有導軌，安裝配件更加容易，標準搭載 19 吋鋁圈。
X-Pro 的粗曠風格更加鮮明，配備了 17 吋黑輪圈和 BF Goodrich 全地形輪胎，配有 LED 霧燈、加熱擋風玻璃和頭燈清洗器，以及含 Normal、Sport、Smart 和 Snow 等多地形駕駛模式。而更高階的 X-Pro Prestige 配備更加豐富，新增投射式 LED 頭燈、通風前排座椅和 8 向電動可調副駕駛座椅。
內裝方面，第五代 Sportage 採用雙 12.3 吋曲面螢幕，大幅減少實體按鍵，排檔採用旋鈕式操作。車載系統支援聲控、線上導航、智慧手機整合、Kia Live 聯網服務及 OTA 線上更新機能，也配有全景天窗、USB Type-C 插座、前座頭枕後掛勾及 15W 無線充電板等。
安全科技方面，第五代 Sportage 配備 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，支援 HDA 高速公路駕駛輔助、前方防撞含路口轉彎輔助、NSCC 導航輔助定速巡航、ISLA 智慧速限輔助、BCA 盲區偵測含防撞輔助、BSVM 盲區顯影及 RSPA 遠端智慧停車輔助等等。
動力方面，美國 Kia 僅說明美規車型搭載一款 2.5 升自然進氣四缸引擎，其最大輸出約有 187hp 的表現，而未來也將供應油電混合動力車型。至於在國內市場方面，目前總代理森那美起亞已著手準備新車的前置作業，最快今年底或者明年初正式在台亮相。有關於第五代 Sportage 最新訊息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。