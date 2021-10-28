與 Subaru BRZ 同台舉辦富士賽道活動　第二代 Toyota GR86 正式於日本上市

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外觀方面，第二代 GR86 重新設計細節，配備了 GR 專用的 Functional MATRIX 水箱護罩，看起來較舊款更具張力。而頭燈也如同 BRZ 那樣，採用相同的新式 LED 燈組。前葉子板連接車身底部也採用了通風口設計，能夠讓能從引擎室通過輪拱的空氣引導出來產生下壓力，同時配合外擴的後輪拱增加高速行駛的穩定性。車尾方面則換上全新的 LED 導光尾燈組，加大面積以提升辨識度。車身尺碼方面，長寬高分別是 4,265mm(167.9英吋) x 1,775mm(69.9 英吋) x 1,310mm(51.6英吋)，軸距為 2,575mm(101.4吋)，車長與軸距都較舊款提升，並降低車身高度，同時車頂、葉子板均採用鋁合金材質來減輕車身重量。
車身結構方面，原廠工程師透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%。除此之外，為提高駕馭的操控表現，新世代 BRZ 也首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。
內裝方面，第二代 GR86 採用水平式的中控台設計，配備全新的 7 吋數位儀表板與 8 吋多媒體系統，支援 Apple CarPlay™ 和 Android™Auto 以及 Bluetooth® 手機連結功能，同時也有倒車影像輔助。座椅鋪陳上依舊維持 2+2 的設計，跑車化桶形座椅透過紅色線縫營造熱血氣息，可折疊的後座也具備一定的空間機能性。
動力配置方面，第二代 GR86 與 Subaru BRZ 均採用代號 FA24 的 2.4 升水平對臥 4 缸 DIT 自然進氣汽油引擎搭配後輪驅動，於 7,000rpm 時可輸出 232hp 最大馬力，於 3,700rpm 時可輸出 250Nm 峰值扭力，提供 6 速手排以及 6 速自排的選項。
為了歡慶第二代 GR86 與雙生車 Subaru BRZ 在日本上市，Toyota 與 Subaur 將於今年 11/20~11/21 於富士賽道 (Fuji Speedway) 舉辦活動，提供成人以 2,500 日圓 (約合新台幣 613 元)、孩童免費的方式參與，感受兩車的造車工藝。
國內市場方面，Toyota 總代理和泰汽車於今年 2/18 發表的 2021 年汽車市場展望與集團營運重點中，預告第二代 GR86 將在今年第四季正式引進，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。