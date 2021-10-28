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換電式有頂三輪載貨機車　Honda Gyro Canopy e: 於日本登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-28 15:55:40

Honda 今日 10/28 在日本市場推出換電式有頂三輪載貨機車 Gyro Canopy e:，建議售價 715,000 日圓起 (約合新台幣 17.5 萬元起)，月販售目標為 1,000 輛。

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Gyro Canopy e: 為前單輪、後雙輪的三輪機車，轉向時後輪不會隨車頭傾斜，座椅採用單人座設計，車身尺碼長寬高分別是 1,870 x 700 x 1,710 (mm)，軸距則為 1,360mm，座高為 715mm，車重為 168 公斤，最小迴轉半徑為 1.9 公尺，前後輪配胎規格分別是 90/90-12 44J 及 130/70-8 42L，後方貨台最大載重為 30 公斤。

配備方面，Gyro Canopy e: 擁有前擋風玻璃、單臂雨刷、LED 頭燈、單色液晶儀錶板、倒車輔助、駐車輔助、安全帽掛勾、置物掛勾 (最大承重 1 公斤) 及手機充電插座等。

動力配置方面，Gyro Canopy e: 採用 EF13M AC 同步馬達，於 5,800rpm 時可輸出 4.4ps 最大馬力，於 2,300rpm 時可輸出 13Nm 峰值扭力，搭配 2 顆新款 Honda Mobile Power Pack e: 電池模組 (電壓 50.26V /容量 26.1Ah) 之下，單人定速 30km/h 最高可騎乘 77 公里，除換電之外，也支援透過專用充電器來自行補充電力，約需 5 小時可自 0% 充飽。

三輪載貨機車在日本市場行之有年，而 Honda 近年來致力推廣電動化，因此也將觸角延伸至商用機車市場當中，提供換電的使用方式來滿足當地業者需求。

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