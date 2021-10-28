導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統　第五代小改款 Subaru Forester 新台幣 112.8

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第五代小改款 Forester 新增曠野綠、漠野綠及典藏棕共 3 款車色，在外觀方面換上霧黑造型六角型水箱罩、重新設計的 LED 頭燈搭配 C 字型日行燈，2.0 i-S Eyesight 在保險桿兩側配置新款 LED 霧燈座，足踏 18 吋雙色切削鋁合金輪圈，內裝部分新增行李廂上方機能雙掛勾，並強化駕駛座椅位置記憶功能，也將 DMS 智能駕駛警示系統在既有個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測功能外，新增手勢控制空調溫度功能。
安全防護方面，第五代小改款 Forester 全車系標準配備符合 Level 2 半自動駕駛等級的 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，其前擋風玻璃攝影鏡頭偵測廣度較過去提升近 2 倍，帶來全新的 LCF 車道維持置中系統及 LDP 車道偏離輔助系統，也具備 ACC 全速域主動車距控制定速巡航系統，而 PCB 預防碰撞自動煞車系統新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，搭配全新的 AES 緊急自動轉向輔助系統，可在 PCB 進入第二階段煞車時，偵測鄰近車道之空間與後方來車之動態來判斷是否主動閃避。
動力配置方面，第五代小改款 Forester 維持採用 2.0 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 Lineartronic CVT 無段變速箱及 Symmetrical AWD 對稱式四輪驅動的架構，本次針對 X-Mode 系統重新調校，改善其啟動方式來減少重複開啟的動作，並調校陡坡緩降系統運作邏輯。
第五世代 Forester 車系最早於 2018 年 6 月登場，國內總代理選在同年 8 月 7 日進行亞太區首發，經過 3 年多的時間，在國內市場也迎來小改款車型，將 Level 2 等級的駕駛輔助導入，並維持與過去相近的入手門檻，相信可進一步維持市場競爭力。