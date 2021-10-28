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368 萬起！Maserati Levante 混能「GT」及 V6 動力「Modena」雙車型開始接單

▲ 368 萬起！Maserati Levante 混能「GT」及 V6 動力「Modena」雙車型開始接單
▲ 368 萬起！Maserati Levante 混能「GT」及 V6 動力「Modena」雙車型開始接單

2GameSome - 有車賞

2021-10-28 16:55:01

Maserati 自 2022 年式起將旗下車款依照動力模式的不同，重新劃分為 GT、Modena 與 Trofeo 三種主要規格；總代理臺灣蒙地拿即日起宣布將率先引進 Levante 車系中，搭載 2.0 高效混能動力的 GT 車款，基本車價 368 萬起，及搭載 3.0 V6 雙渦輪增壓引擎的 Modena 車款，基本車價 568 萬起，即日起開放接單，預計年底前可交車。

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嶄新風貌

Levante GT 搭載 Maserati 自主研發的全新高效混能動力系統，2.0L 直列四缸引擎透過 eBooster 串聯傳統渦輪，擁有 330 匹強勁馬力、450 牛頓米峰值扭力。而 Levante Modena 則配備來自法拉利 Maranello 工廠所調校的 3.0L V6 雙渦輪增壓缸內直噴引擎，具備 350hp 最大馬力與 500Nm 扭力輸出，搭配序列式 ZF-8 速手自排變速箱。

不論 GT 或 Modena 車型，內裝及外觀都有明顯變革：外觀部分， GT 車型上擁有與車身同色烤漆的車體下緣包覆，19” Zefiro 鋁圈；前葉子板上方鑲嵌專屬的「GT」字樣，標誌性的散熱鰭孔下緣也呈現出車型獨有的藍色烤漆；而 Modena 車款則換上前六活塞，380 x 34mm 打孔通風碟盤進階剎車系統，葉子板上方則鑲嵌「Modena」字樣，搭配鍍鉻散熱鰭孔。雙車型皆在引擎蓋前端換上相同於新世代 GT 超跑 MC20 的全新橢圓廠徽，C 柱三叉戟廠徽與車尾品牌字樣亦同步更新。

內裝部分，雙車型皆配置了具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調；強化使用便利性及豪華質感的 12 向電動調整真皮座椅，並附有駕駛座 2 組記憶功能；鋁質固定式換檔撥片、全景式電動天窗、8.4” 觸控式 MIA 智能多媒體系統、支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto。

Levante 標配可針對個別避震器調整軟硬的 Skyhook 電子阻尼，與前後軸主動式 6 段氣壓懸吊，以及後軸 LSD 機械式限滑差速器，再搭配上 Q4 主動式扭力控制四輪傳統系統。


GT

Modena

基本車價

3,680,000

5,680,000

臺灣標準配備

200,000

-


§ 19" Zefiro 鋁圈

 


§ 車身同色下緣包覆

 


§ 四區恆溫空調

 


 

 

臺灣蒙地拿公告售價

3,880,000

5,680,000

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