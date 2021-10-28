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針對印度開發的入門斜背房車　Škoda Slavia 偽裝車上路測試中

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-28 16:55:41

Škoda 繼今年 10 月初宣布將依循 INDIA 2.0 計畫，針對印度市場推出全新的 Slavia 房車後，近日釋出偽裝車測試照片與更多規格資訊。

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Slavia 採用 Volkswagen 集團旗下的 MQB-A0-IN 平台打造，產品定位低於 Octaiva，車身尺碼長寬高分別是 4,541x1,752x1,487 (mm)，軸距則為 2,651mm，接近過去的 Rapid Limo，在車身設計上將延續五門斜背的傳統，入家族化的直瀑式水箱罩設計以及 LED 頭燈組。

配備方面，Slavia 將提供大尺寸多媒體系統，根據車型等級不同配有皮質飾板、通風前排座椅、電動天窗、環艙照明、自動防眩後視鏡、Keyless 系統及 6 具 SRS 輔助氣囊等。

動力配置方面，Slavia 全車系均為前輪驅動，提供 1.0 TSI 及 1.5 TSI 兩款渦輪增壓汽油引擎選項，其中 1.0 TSI 採用 3 缸設計，可輸出 115ps 最大馬力，變速廂可搭配 6 速手排或 6 速手自排，1.5 TSI 採用 4 缸設計，具備可關閉 2 汽缸行駛的 ACT 汽缸歇止系統，可輸出 150ps 最大馬力，搭配 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱。

Škoda 在印度肩負替 Volkswagen 集團開拓市場的任務，除了印度市場之外，Škoda 也看好北非、俄羅斯及獨立國家國協等市場，進一步強化品牌的銷售表現。

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