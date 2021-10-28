綜效 221 匹、純電行駛 87 公里　Mitsubishi Outlander PHEV 預計 12 月日本市場推出

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全新一代 Mitsubishi Outlander PHEV 所搭載的 Plug-in Hybrid 系統採用 2.4 升自然進氣引擎搭配雙顆電動馬達所組成，其引擎動力輸出為 125hp，不過馬達輸出值並未公布，但官方宣稱油電系統綜效輸出可達 221hp，搭配 20kWh 電池組提供 87 公里的純電行駛距離。
此次 Outlander PHEV 亦透過兩組電動馬達與專屬的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，提供全新一代 AYC 彎道控制系統，可將動力輸送到前後軸，利用煞車主動調整左輪或右輪的扭力值，並且具有動能回收系統、單踏板模式等功能。此外，為添增路面行駛適應能力，駕駛也可以選擇 7 種駕駛模式，包含 Eco、Normal、Tarmac、Gravel、Snow、Mud 及 Power。
Outlander PHEV 最快將在明年開始交車，後續還會在北美及歐洲導入。國內市場方面，總代理中華汽車曾於 2014 年導入第三代 Outlander PHEV，不過礙於售價因素當時未受消費者青睞，直至今年 4 月重新對一般消費者販售，建議售價為新台幣 149.6 萬元起，採用「車電分離專案」則為新台幣 119.6 萬元起。至於新款版本據了解中華汽車也將會與原廠積極爭取，但引進時程尚未確定。