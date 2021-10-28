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搭載最強 V8 自然進氣引擎　Chevrolet Corvette Z06 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-28 19:55:40

Chevrolet 日前宣布 Corvette C8 世代頂級性能車型 Z06 正式推出，導入自 Corvette C8.R 廠車的賽道設計，並且搭載全新設計的 LT5 V8 引擎，成為史上動力性能最強悍的版本。

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Corvette Z06 車型首次於 1963 年登場，以優秀的性能表現成為 Corvette 車系的性能指標。全新一代 Chevrolet Corvette Z06 外觀經過大幅度重新設計，加入更多 Corvette C8.R 廠車的設計元素，包含前保險桿、下擾流、外擴 9.4mm 車身的爆龜前/後葉子板車身，輔以原先的銳利線條使得整體侵略氣息更加濃厚。原廠標準提供前 275/30 R20 吋、後  345/25 R21 吋胎圈配置，共計有 7 種外型選擇，同時也首次提供碳纖維框選配，至少能夠再減輕 18.6 公斤的車重。輪胎則選用 Michelin Pilot Sport 4S ZP 輪胎或者 Sport Cup 2 R ZP。

與標準 Stingray 車型相比，Z06 車型懸吊也經過重新調校，煞車系統換上前六活塞 Brembo 卡鉗，與前 314mm、後  381mm 卡鉗，並可以選擇碳陶瓷加大碟盤。此外，Z06 車型除了有標準的外觀套件之外，亦有視覺效果更為突出、外擴的碳纖維空力套件選擇，搭配後方的大型尾翼更顯侵略性。

相對於外觀，內裝的變化就顯得小許多，同樣可以依照車主的要求自由搭配材質與配色，不過車上可見的碳纖維飾板與紅色內裝則是新的選項。在動力系統方面，Corvette Z06 換裝置一具全新的 5.5 升 DOHC V8 引擎，採用鋁合金製造，延續 Small Block 系列 111.76mm 缸徑間距設計，採用鍛造鋁活塞和鍛造鈦連桿、鈦進氣門和充鈉排氣門、紅色凸輪軸蓋與六級乾式油底殼，可在 8,400rpm 發揮 670 hp 最大馬力與 623Nm / 6300rpm 最大扭力，同時每具引擎的進氣歧管上都有一塊銘牌，上面刻有工程技術人員的簽名。

超級跑車市場向來以歐系車款為主流，美系車型選擇偏向稀少，而 Chevrolet Corvette 在層峰市場當中成為相當獨特的存在，而此次 Z06 車型的推出依舊承襲美式大排量自然進氣的傳統，提供喜愛美式超跑玩家新的選擇。

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