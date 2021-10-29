腦中風來的又猛又快！FAST把握黃金治療期！醫師：持續治療防復發

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台灣新冠疫苗開打後，覆蓋率已超過單劑5成以上，不過，部分國人因擔心疫苗副作用，像是血栓、心肌炎等風險而未接種，其實，真正可怕的血栓風險是「中風」。台灣腦中風學會理事長暨國防醫學院教育長暨三軍總醫院神經科部主治醫師李俊泰教授說明，接種疫苗後產生的血栓風險為十萬分之一，機率非常低；而另外一種血栓風險則是「腦中風」，根據統計，台灣一年新增超過三萬人腦中風，平均每44分鐘就有一人死於中風，常見發生於三高、抽菸、肥胖等族群。
李俊泰教授表示，腦中風可分為「缺血性腦中風」及「出血性腦中風」，其中缺血性腦中風是因血管堵塞，造成血液流量不足及血液循環不良，導致腦細胞缺氧壞死造成，尤其是上述族群須特別注意，一旦三高、體重控制不佳，容易造成粥狀硬化，增加缺血性腦中風風險；而出血性腦中風則是因高血壓控制不佳，導致血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。李俊泰教授提醒，腦中風除了會有生命威脅，後續失能風險也相當高，將嚴重影響病患及其家庭的生活品質。
評估中風口訣謹記「FAST」 把握急救黃金3小時！
由於中風所造成的失能是我國成人殘障的主因之一，因此及早發現中風徵兆是非常重要的關鍵，李俊泰教授呼籲民眾謹記評估中風口訣「FAST」微笑、舉手、說你好，「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察面部表情是否對稱；二、「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力垂下；三、「S」就是SPEECH，請患者朗讀一句話，觀察是否清晰且完整，當以上三種症狀出現其中一種時，應立即送醫急救。四、「T」就是TIME，明確記下發作時間，立即送醫，爭取治療時間，把握急性中風搶救黃金3小時，可有效減少中風導致的傷害。
中風持續治療防復發！藥物相關副作用怎麼辦？
李俊泰教授強調中風過的患者，有11%一年內可能再次中風，五年內則上升至26%，提醒中風患者務必配合醫囑治療，積極控制慢性病、遠離風險因子，預防二次中風危機。目前藥物治療常見為阿斯匹靈，對於預防缺血性腦中風再次復發非常有幫助，不過，少部分病患服用後可能會出現腸胃不適、上腸胃道出血、解黑便等副作用，應盡快告知醫師，以利評估調整藥物，切勿自行中斷治療，才是面對中風的正確關鍵。
及早施打疫苗防重症！5關鍵讓中風不再找上你！
雖然目前國內疫情趨緩，但是中風高風險族群同時也是新冠肺炎重症高風險群，李俊泰教授提醒，正在接受腦中風治療病患務必及早施打疫苗保護自己。在日常好好控制三高等慢性病、飲食均衡，少甜少鹹少油、每週運動至少三次，每次至少三十分鐘、及早戒菸，最重要的是持續用藥治療，相信能將再次中風的風險降至最低。
MAT-TW-2101184-1.0-10/2021
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