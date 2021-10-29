回歸軟篷並改採 2+2 座椅配置　全新 Mercedes-AMG SL 正式發表

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外觀方面，全新 SL 自前二代均採用的硬頂敞篷，改回初代至 R129 世代均採用的軟頂敞篷設計，在車速 60km/h 內需時 15 秒可完成啟閉，車頭配置 AIRPANEL 主動式進氣調節系統，水箱罩採用 14 道直瀑式樣，搭配 DIGITAL LIGHT LED 頭燈組，引擎蓋承襲修長的傳統，上方也具備經典的兩道鈑金褶痕，前葉子板設有通風口造型飾蓋及 V8 BITURBO 4MATIC+ 銘牌，SL 55 4MATIC+ 足踏前 255/45R19 後 285/40R19 胎圈組，SL 63 4MATIC+ 則為前 265/40R20 後 295/35R20，最高可選配 21 吋，車尾配置主動式擾流尾翼及雙邊雙出排氣尾管。
全新 SL 的風阻係數為 0.31Cd。內裝方面，全新 SL 以稱為 "hyperanalogue" 的手法，將傳統類比時代跑車的鋪陳，與最新的 12.3 吋全數位儀錶板及傾斜角度可調式 11.9 吋直立 MBUX 多媒體系統融合，並採用啟發自飛機的渦輪葉片造型空調出風口。中央鞍座如同 AMG GT 及 AMG GT 4-Door Coupé 採用源於 NACA 通風口的輪廓，車門飾板也與儀錶台線條結合，營造環抱式的感受，搭配 64 色氣氛燈、3D 抬頭顯示器及 Burmester 音響揚聲器來勾勒豪華質感。
座椅部分，全新 SL 採用 2+2 配置，提供運動版與性能版兩款選擇，頭枕為整合式，座椅本體也導入輕量化與薄型化設計，包覆材質可選擇單色或雙色 Nappa 真皮，搭配鑽石紋路縫線，也可選擇 DINAMICA RACE 真皮/纖維混搭材質配上紅/黃色縫線，座椅標準配備 AIRSCARF 頸部暖氣裝置。後座乘坐空間支援最高 150 公分的人士入座，如不需載乘客還可作為置物空間使用。
動力配置方面，全新 SL 採用代號 M177 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 9 速手自排變速箱及 4MATIC+ 四輪驅動系統 (含後軸扭力分配)，其中 SL 55 4MATIC+ 可在 5,500~6,500rpm 間輸出 476hp 最大馬力，在 2,250~4,500rpm 間可輸出 700Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成，極速為 295km/h；SL 63 4MATIC+ 可在 5,500~6,500rpm 間輸出 585hp 最大馬力，在 2,500~5,000rpm 間輸出 800Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速為 315km/h。
SL 55 4MATIC+ 擁有 476hp 最大馬力及 700Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成，極速為 295km/h。
SL 63 4MATIC+ 擁有 585hp 最大馬力及 800Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速為 315km/h。車體結構方面，全新 SL 採用包含鋁、鐵、鎂、玻璃纖維及碳纖維等材質打造而成，前擋風玻璃框架採用熱軋鋼管製作，各節點採用鑄鋁製作，確保衝擊力道得以有效釋放，而動力總成與傳動機構的連接位置刻意壓低，使車輛重心隨之降低，Mercedes-AMG 也將鑄壁厚度進行最佳化設計，在確保強度的同時也可減輕重量，整個車體不含車門、引擎蓋、行李廂蓋及額外細部零件的重量約莫是 270 公斤。
相較於前一世代 (R 231) SL-Class，新一代 SL 的車體抗扭曲強度提昇 18%，橫向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 50%，縱向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 40% 之多。新一代 SL 的車體結構需採用惰性氣體焊接 (MIG)、雷射焊接、沖壓鉚合及流孔螺栓等技術製造，原廠宣稱可符合較安全法規更為嚴苛的內部碰撞測試標準。
SL-Class 的車名源於德文的 Sport-Leicht (運動型輕量化) 或 Super-Leicht (超級輕量化)，其前身可追溯至 1952 年登場 300 SL (W 194) 賽車，量產版本於 1954 年登場，初期提供搭載 Gullwing 鷗翼式車門的 300 SL (W 198)，1956 年後改為生產軟頂敞蓬車，後續發展出 W 121、W 113、R 107、R 129、R 230 及 R 231，迄今已有 7 個世代，成為相當具有知名度的車系。
隨著 Mercedes-Benz 後續發展出 S-Class Cabriolet、SLS AMG Roadster 與 AMG GT Roadster 等頂級敞篷車型，使產品魅力不若過往，如今在大改款後成為 AMG 旗下車款，並採用更實用的 2+2 設計及輕量的軟篷車頂，相信可重新奪回準車主們的目光。