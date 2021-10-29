IIHS 公布新版側邊撞擊規範　僅有 Mazda CX-5 獲得良好評價

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IIHS 最早於 2003 年公布實施側邊撞擊測試規範，當時市面上只有大約五分之一的車款獲得了 "Good" 的分數。根據研究指出，獲得 "G" 分數的車款，駕駛左側的車身受到撞擊時，比起 "P" 分數的車款能夠減少 70% 的死亡率。不過據數據顯示，在 2019 年發生側面撞擊車輛乘員的死亡率仍有 23%。
然而面對 SUV、貨卡普及化，車輛的體積越來越龐大，此次公布的新一版撞擊測試規範，IIHS 使用了一個能以更高速度移動、重量更高的可潰縮測試車，重量從原本的 1,500 公斤 (3300 磅) 提升至 1,900 公斤 (4180 磅)，相當於市面上販售的中型 SUV 的重量，撞擊速度也從 50km/h (31mph) 提升至 60km/h (37mph)，而這兩項改變也使得撞擊產生的能量增加 82%。此外，可潰縮測試車撞擊車輛的表面也換上全新的設計，模擬 SUV 或者貨卡發生撞擊的表現。
新型車側撞擊測試的評估方式與過往一樣，IIHS 會檢測車體受到撞擊的結構變化，以及駕駛人座椅和駕駛人後方的後排座椅中的假人來收集傷害數據，並收集安全氣囊爆開時對於頭部的保護程度。據 IIHS 表示，接受新型車側撞擊測試的 20 輛 SUV ，其內部乘客的骨盆和胸部保護程度有著相當成度不同的差異，同時只有 5 輛車在這方面獲得了 "G" 或者 "A" 的分數。
IIHS 總計送測了 Mazda CX-5、Audi Q3、Buick Encore、Chevrolet Trax、Honda CR-V、Nissan Rogue、Subaru Forester、Toyota RAV4、Toyota Venza、Volvo XC40、Chevrolet Equinox、Ford Escape、GMC Terrain、Hyundai Tucson、Jeep Compass、Jeep Renegade、Kia Sportage、Lincoln Corsair、Honda HR-V、Mitsubishi Eclipse Cross，其中 Eclipse Cross 採用 2020 與 2022 年式，其餘車款均為 2021 與 2022 年式，送測撞擊表現可參考下列附表。
隨著行車安全意識抬頭，國內有越來越多消費者將車輛結構的撞擊表現列為購車時的考量。不過在考量車輛安全性之餘，駕駛人也要加強駕駛防衛意識以及禮讓行人的觀念，並在最適當時機使用 ADAS，勿對車輛的系統產生過度依賴，才能共創美好的交通環境。