每年B肝導致肝癌死亡逾5千人！常見B肝治療撇步一次看

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每年B肝導致肝癌死亡逾5千人！預防肝癌先救B肝！
「肝癌其實是三部曲：肝炎、肝硬化、肝癌。」嘉義長庚醫院胃腸肝膽科醫師魏國良說，B肝可以說是台灣的「國病」，下一步就是肝硬化、再來就是肝癌。然而，如果本身有肝癌的家族史，不但更容易在年輕時得到肝癌，甚至會直接跳過肝硬化的步驟。
魏國良醫師舉例，像是前述不到三十歲就發現肝癌的先生，就是有肝癌家族史、本身也有B肝但自己不知道，某天因肚子痛就醫時，才赫然發現整個肝臟長滿數不清的腫瘤且門脈血管已堵塞住了。「像這種情況，雖然平時沒什麼症狀，但等到有症狀通常已經很晚期了。」
肝癌的高風險族群
- B肝、C肝帶原者。
- 已有肝硬化。
- 有肝癌、肝病家族史。
- 常吃發黴的食物。
- 有B肝又常喝酒。
- 有酒精性肝炎。
持續服藥降低肝癌風險！醫師建議B肝病友都要積極治療
魏國良醫師表示，其實只要是B肝病友，都建議要跟醫師討論適合自己的治療方案，即使沒有症狀，也可以透過藥物避免肝臟在病毒攻擊下持續發炎。「畢竟肝是沉默的器官，等到有症狀再來治療通常來不及，預防就顯得特別重要。」而國際間的治療共識，也認為越早、越積極的治療，效果越好。
至於台灣，健保在2021年3月擴大B肝用藥給付，使得更多病友能更安心的積極治療，不過有一大部分的病友尚未達到健保給付的標準，可能會選擇只在病毒量飆升的時候服藥，但藥物吃吃停停，反而很難達到穩定控制的效果。
「因為B肝藥物不是治癒，只是壓制，停藥後病毒量大多會再飆高。所以國外的情況是只要能使用抗B肝病毒藥物，就建議持續服用。」魏國良醫師說。
魏國良醫師也提醒，B肝病友剛停藥的半年內很容易復發，甚至會造成急性肝炎、或是猛爆性肝炎。「有些人體內病毒複製能力比較強，一停藥就會讓病毒量突然暴增，引起急性肝炎。但若能即時發現病毒量升高，吃藥就可以壓制下來，所以我們都會要求停藥的病人一、兩個月就要回診，出現疲勞或胃口差時也要注意。」
目前健保主要給付肝功能指數和病毒量皆高的B肝病友，肝發炎情況較為活躍、容易惡化，魏國良醫師說，「但事實上，病毒是很難預測的，高高低低是常態，很難說維持在給付標準上。」
因此，針對有家族史的病友，魏國良醫師則建議可以自費使用藥物，至少控制病毒量。「根據國際文獻，發現只要B肝病友持續長期用藥，就能減少惡化成肝硬化、或是肝癌的機會。」
B肝又治不好，吃藥有用嗎？常見B肝治療迷思大破解
不過有些病友會覺得，現在還沒有能「確定治癒」B肝的藥物，平常又沒什麼症狀，花時間力氣去吃藥治療根本不值得。但魏國良醫師認為，積極治療還是有它的好處，能越早治療越好，在不考慮其他因素的情況下，都會建議服藥。
「如果持續用藥很長一段時間，大約有8%的人有機會讓體內B肝測不到、也就是完全痊癒，我也遇過這種案例，雖然不多，但還是有。即使沒有痊癒，也能降低肝癌風險，積極治療還是有好處的。」魏國良醫師說。
魏國良醫師小教室：常見B肝治療迷思大破解
- 肝功能指數正常、沒症狀，就不用治療？
- 一定要等到肝臟嚴重纖維化，才需要治療？
- B肝病友服用抗病毒藥物，是保肝或傷肝呢？
- 不符合健保給付對象，就不需要接受治療？
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