▲ Audi RS 5 Coupé 與 RS Q3 即日起接單預售，A3 Sportback 新增 40 TFSI quattro S line 運動版

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豪華性能雙門轎跑 Audi RS 5 Coupé





Audi RS 5 Coupé 延續 Audi Sport quattro 的設計理念，Audi Sport 設計團隊於新一代車型外觀設計採用新的水箱護罩設計，強化側裙及車尾設計的視覺設計。Audi RS 5 Coupé 於車體結構及底盤調校上採用 Audi 先進的複合材質車體結構技術以達到輕量化目的；搭載 2.9 升 V6 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 的最大馬力及 600Nm 的最大扭力，並配備有進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統（DRC）及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。





Audi RS 5 Coupé 同步標配多項智慧及舒適性行車配備，如 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙plus、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、全景式電動玻璃天窗與360度全視角顯影及自動停車等配備。



