▲ Audi RS 5 Coupé 與 RS Q3 即日起接單預售，A3 Sportback 新增 40 TFSI quattro S line 運動版

豪華性能雙門轎跑 Audi RS 5 Coupé
Audi RS 5 Coupé 延續 Audi Sport quattro 的設計理念，Audi Sport 設計團隊於新一代車型外觀設計採用新的水箱護罩設計，強化側裙及車尾設計的視覺設計。Audi RS 5 Coupé 於車體結構及底盤調校上採用 Audi 先進的複合材質車體結構技術以達到輕量化目的；搭載 2.9 升 V6 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 的最大馬力及 600Nm 的最大扭力，並配備有進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統（DRC）及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。
Audi RS 5 Coupé 同步標配多項智慧及舒適性行車配備，如 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙plus、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、全景式電動玻璃天窗與360度全視角顯影及自動停車等配備。
Audi RS Q3 結合RS 專屬風格搭配黑色 Alcantara 車室套件、RS 專屬碳纖維飾板與雙前座S跑車座椅而成的內裝車室設計。針對性能表現，Audi RS Q3 搭載四環經典直列 5 缸引擎，經原廠工程團隊精心調校後，可輸出最大馬力峰值 400 hp 與最大扭力480 Nm，同時配置跑車式轉向系統、quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與 RS 運動化懸吊。
標配 RS 專屬設計的 Audi 全數位虛擬座艙 Plus、360 度全視角顯影及完善的主被動式安全配備，給予全方位的行車質感，而藉由 Audi RS Q3 的加入，亦讓 Audi Q3 車系更趨完整。
豪華時尚掀背小車 Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro
Audi A3 Sportback 於 2022 年式車系編成新增4 0 TFSI quattro S line 運動版車型，搭載 2.0 升 L4 缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出 190 hp 最大馬力和 320 Nm 最大扭力，亦標配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與運動化懸吊。
針對 40 TFSI quattro Sline 運動版車型內外觀設計上，標配 Audi Sport 18 吋 10 輻式星形設計鑄造鋁合金輪圈，搭配 S line 內裝套件含跑車座椅、三幅式真皮多功能方向盤、S line 式樣發光門檻踏板等陳列。另 Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro Sline 運動版亦配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi 智慧型手機介面附無線 Apple CarPlay 連接功能、電動體感啟閉尾門等配備，也配置齊全主被動駕駛輔助系統。
注意事項：本媒體新聞資料所提供之車圖僅供介紹參考，實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。
|【2022 年式建議預售價】
|Audi RS 5 Coupé
NT$ 518 萬元
|Audi RS Q3
NT$ 346萬元
|Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版
NT$ 196萬元