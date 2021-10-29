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特企／一粒麥子數位公益活動　提倡人生不再孤獨老

▲一粒麥子基金會攜手艾食上「村爸今天吃甚麼」單元，推出「一粒麥子特別企劃」，邀請民眾共襄盛舉。（圖／資料照片）
▲一粒麥子基金會攜手艾食上「村爸今天吃甚麼」單元，推出「一粒麥子特別企劃」，邀請民眾共襄盛舉。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-29 15:46:27

一粒麥子基金會與艾食上「村爸今天吃甚麼」單元攜手合作，推出數位公益活動，線上節目「一粒麥子特別企劃」，內容講述一粒麥子基金會致力於照顧偏鄉老人，興建在地化多功能日照中心，讓老年生活不再孤獨，主廚村爸特別製作原住民料理，強調因文化習慣不同，長輩照顧應是「因人而異，因地制宜」，邀請民眾深入了解共襄盛舉。

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已成立19年的一粒麥子基金會表示，現年青壯人口逐漸往都市移動，台灣東部高齡化快速攀升，長輩必須獨自面對衰老的過程，內心不只有無比的孤獨與無力感，更有生活無法自理的問題存在，基金會希望藉由興建多功能日照中心，落實「原居安老、健康終老」讓熟悉的環境能消彌長輩們的不安，獲得正面積極的人生態度讓人生不再孤獨老。

▲多功能日照中心猶如長輩的第二個家，多了好幾位「家人」陪伴，不再孤獨的老去。（圖／資料照片）
▲多功能日照中心猶如長輩的第二個家，多了好幾位「家人」陪伴，不再孤獨的老去。（圖／資料照片）
一粒麥子多功能日照中心最大的特色是以「混合式」的服務提供以人為本的長者照顧。空間動線專為長者設計，服務項目中更是重視長輩們的社交互動與興趣培養，關心長者們的心理感受，應聘當地民眾擔任照服員，使長輩們在語言溝通上無礙且更為熟悉，落實「原居老化」的概念。

基金會提供多項特色服務，包括:家庭訪視、生活物資補充、社區旅行、長照轉介等多項服務，另外也有特約物理治療師評估長者的身心健康，專業營養師開列專屬菜單，依個人身體狀況做菜單調配。為了緩解家庭照顧者的壓力特別提供短期夜間住宿、到宅沐浴車，讓家庭照顧者也能稍做休息。

▲一粒麥子基金會特引進荷蘭HUR運動復健設備，由治療師親自指導，訓練長輩的肌耐力，量身打造長輩專屬的運動課程。（圖／資料照片）
▲一粒麥子基金會特引進荷蘭HUR運動復健設備，由治療師親自指導，訓練長輩的肌耐力，量身打造長輩專屬的運動課程。（圖／資料照片）
▲多功能日照中心的餐食，均由營養師設計符合在地食材的菜單，讓長輩吃的開心又兼顧營養。（圖／資料照片）
▲多功能日照中心的餐食，均由營養師設計符合在地食材的菜單，讓長輩吃的開心又兼顧營養。（圖／資料照片）
此次募捐活動為數位形式，期望打破空間的限制能有更多人參與，再次呼籲民眾對年老長輩的關注，艾食上主廚村爸表示「照顧長輩就是要照顧到那顆心，一粒麥子基金會的多功能日照中心針對每個長輩需求，以獨特的照顧方式，這樣的做法不管在人力、時間、經費上都是巨大的挑戰」，期望民眾能以行動支持這次的募捐活動。

▲艾食上主廚村爸邀請關山日照中心機構長玉萍（左二）、照服員慧萍（右二），品嚐原住民料理。（圖／資料照片）
▲艾食上主廚村爸邀請關山日照中心機構長玉萍（左二）、照服員慧萍（右二），品嚐原住民料理。（圖／資料照片）
《有你不孤獨》是一粒麥子基金會此次活動的公益歌曲，透過歌詞傳遞出「我們都會老，但不會孤獨老」的生活願景，貼切歌詞唱出偏鄉老人的人生故事，使民眾更有共鳴與想像。此外，艾食上粉絲專頁目前舉辦【幸福老頑童】一起吃最下飯照片募集活動，喚醒民眾多關心身邊長輩。

【幸福老頑童】一起吃最下飯網路活動連結：https://www.facebook.com/tw.foodiegoodie/posts/3047562832193839

一粒麥子基金會《有你不孤獨》公益歌曲連結：https://www.facebook.com/tw.foodiegoodie/posts/3041245012825621

一粒麥子線上募捐連結：https://reurl.cc/Xleva0

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