特企／一粒麥子數位公益活動　提倡人生不再孤獨老

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一粒麥子多功能日照中心最大的特色是以「混合式」的服務提供以人為本的長者照顧。空間動線專為長者設計，服務項目中更是重視長輩們的社交互動與興趣培養，關心長者們的心理感受，應聘當地民眾擔任照服員，使長輩們在語言溝通上無礙且更為熟悉，落實「原居老化」的概念。
基金會提供多項特色服務，包括:家庭訪視、生活物資補充、社區旅行、長照轉介等多項服務，另外也有特約物理治療師評估長者的身心健康，專業營養師開列專屬菜單，依個人身體狀況做菜單調配。為了緩解家庭照顧者的壓力特別提供短期夜間住宿、到宅沐浴車，讓家庭照顧者也能稍做休息。
此次募捐活動為數位形式，期望打破空間的限制能有更多人參與，再次呼籲民眾對年老長輩的關注，艾食上主廚村爸表示「照顧長輩就是要照顧到那顆心，一粒麥子基金會的多功能日照中心針對每個長輩需求，以獨特的照顧方式，這樣的做法不管在人力、時間、經費上都是巨大的挑戰」，期望民眾能以行動支持這次的募捐活動。
《有你不孤獨》是一粒麥子基金會此次活動的公益歌曲，透過歌詞傳遞出「我們都會老，但不會孤獨老」的生活願景，貼切歌詞唱出偏鄉老人的人生故事，使民眾更有共鳴與想像。此外，艾食上粉絲專頁目前舉辦【幸福老頑童】一起吃最下飯照片募集活動，喚醒民眾多關心身邊長輩。
【幸福老頑童】一起吃最下飯網路活動連結：https://www.facebook.com/tw.foodiegoodie/posts/3047562832193839
一粒麥子基金會《有你不孤獨》公益歌曲連結：https://www.facebook.com/tw.foodiegoodie/posts/3041245012825621
一粒麥子線上募捐連結：https://reurl.cc/Xleva0