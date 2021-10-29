▲ 1088 萬起！Aston Martin Vantage F1® Edition 正式登台

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全方位技術優化 打造路感絕佳駕控體驗
Vantage F1® Edition 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，將 Coupe 版本的 510ps 馬力，一舉提升至 535ps，最高扭力則保持在 685Nm，並進一步提高牽引力並縮小檔位間隙。搭配動力輸出、底盤設定與空氣力學等全方位條件優化，8速自排變速箱與動力單元的相互調校，可有效縮短換檔所需時間、締造敏捷動態表現。當駕駛者重踩剎車時，降檔控制感將大幅提升，可清楚傳遞賽道路感。
手感絕佳的操駕體驗是 Vantage F1® Edition 重要亮點。配備重新設計的減震器結構，不論是受力範圍、或是車身承受高速狀態的下壓力皆有所提升，當車身發生超出賽道坡頂的浮動時，Vantage F1® Edition 可縮小加速狀態的動力消耗，傳遞游刃有餘的駕駛體驗。為配合減震器的改變，工程團隊亦增加後彈簧及橫向剛度，進而提高過彎速度，尤其在顛簸路段中更能提升牽引力。此外，轉向系統的調校也進一步優化路面反饋，傳遞更趨細緻的駕馭體驗，提升駕駛者對抓地力的細微感知。得益於底盤優化技術，Vantage F1® Edition 配備升級的懸吊與轉向系統，前部結構剛性大幅增加，轉向手感及反應速度亦有效提升。
配備AeroKit擾流空力套件 展現疾速駕馭英倫美學
Vantage F1® Edition，選用 Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車隊採用之 Aston Martin Racing Green 賽車綠消光塗裝，前車側鰓狀導流鰭片、引擎蓋散熱片、後視鏡蓋，皆採用高規格碳纖維材質，亦搭配特製 Q 碳纖維車頂。Vantage F1® Edition 採用與倍耐力攜手打造的專屬車胎，尺寸由標準版 Vantage 的 20 吋增加至 21 吋。
搶眼尾翼設計也帶出本車型另一焦點。 F1® 專屬 AeroKit 亮黑色擾流空力套件，包含前側下擾流片、擾流鰭、加寬側裙，以及展現視覺亮點的新型尾翼，在最高速度行駛下，為車體提供前、後方共計 200kg 的下壓力，並有效優化車身整體平衡。
內裝選用上，以灰色麂皮與黑色真皮為主要材質，配置銀色飛翼廠徽頭枕繡線；Lime Green 萊姆黃縫線及同色飾條；中控與車門飾板則用亮黑色鋼琴烤漆加以呈現，傳遞駕駛者本位的三角形中控台上，鑲有 F1® 專屬銘牌，與前車側及門檻飾板設計相互輝映，細節充滿賽道操駕氛圍外，更突顯特仕車款的獨特性及珍藏價值。
敞篷及硬頂版本同時推出 即日起正式接單
Vantage F1® Edition 同時推出敞篷及硬頂版本，擁有多款限定漆色及車身塗裝可供選擇，除了此次展示的 Aston Martin Racing Green 賽車綠車色，沉穩內斂的 Jet Black 墨石黑與經典雋永 Lunar White 月光白，皆於選色之列，針對各車色亦可選擇消光及亮面兩種車身漆色。外觀飾以 Solid Matte Dark Grey 暗灰色條紋賽車塗裝，車室內裝部分，以 Obsidian Black曜石黑皮革與 Phantom Grey 幻影灰麂皮為主要搭配，可另外選搭 Lime Green 萊姆黃、Obsidian Black 曜石黑、Wolf Grey 狼鬃灰或 Spicy Red 辣椒紅對比色縫線及座椅飾條。
Vantage Coupe F1® Edition 基本售價 1088 萬元起，Vantage Roadster F1® Edition 1168 萬元起，即日起正式登台。