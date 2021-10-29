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規律用藥與定期回診 乾癬治療不輕易中斷
患者在治療期間，規律用藥與定期回診顯得很重要。洪崧壬主任進一步提到，曾有位70歲的女性患者，本來病況穩定，卻因為疫情爆發無法固定回診，逕自中斷藥物長達2至3個月，結果乾癬多次復發，甚至嚴重到需要住院治療，所幸目前持續用藥下，病情已恢復穩定。洪崧壬主任也提醒，乾癬治療千萬不要隨意中斷，若是遇上疫情等不可抗力的因素，可以與主治醫師討論對應措施，否則原本控制穩定的疾病再度反撲就得不償失。
乾癬治療醫師武器多 生物製劑成治療趨勢
現階段乾癬有許多治療方式，除了民眾較熟悉的外用藥與口服藥，現階段也有生物製劑作為治療選擇。洪崧壬主任分享，針對病患狀況，輕中度的患者會使用外用藥搭配口服藥，而中重度患者若是使用口服藥治療仍不見效果，便可以評估使用生物製劑。相較過往傳統的治療，生物製劑由於不經由肝腎代謝，安全性較高也不易發生嚴重副作用，即使是肝腎功能不好的病患也能安心使用。洪崧壬主任也說明，患者若通過共病風險與感染性問題檢查後，使用生物製劑絕對會是未來乾癬治療的趨勢。
今年世界乾癬日主題為「United Now Act，疫起團結ING；話癬行動不NG」， 台灣乾癬協會響應此全球行動，串接多種學科醫療專業的醫護人員，希望透過全方位的乾癬治療、醫藥、疫苗接種、營養、復健、運動、精神科衛教等九大面向，在10月31日上午9時到下午5時舉辦「後疫情時代，乾癬病友全方位自我健康管理必修課」之線上醫學講座」，想要參加者需事先上網報名，詳情可洽乾癬協會官方網站台灣乾癬協會網站-最新消息 (psoat.org.tw)
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資料來源：健康醫療網 世界乾癬日：兼顧皮表乾癬與併發症 落實全方位健康管理
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