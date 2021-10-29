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台大醫院內科醫師蘇東弘表示，當HBV病毒進入肝臟細胞長存，就會成為B肝表面抗原帶原者，代表這時候肝臟還沒有發炎，但其中約40%會有肝臟發炎而形成慢性的B型肝炎。B肝的傳染途徑主要為血液或體液接觸，台灣自1986年後的新生兒都納入疫苗接種計畫，因此超過35歲是帶原者數目的分水嶺，目前約有180萬名的B肝帶原者，且高達多數人無病徵也不知道自己是帶原者。
儘管已經接種疫苗的人，常接觸體液或血液者仍有可能是高危險群，例如血液透析病人、器官移植病人、免疫不全者、多重性伴侶、注射藥癮者、同住者和性伴侶為帶原者、身心發展遲緩收容機構之住民與工作者，可能接觸血液之醫療衛生等工作者等。
Q：就算有慢性B肝，只要肝指數正常，而身體沒有不適就代表沒事？
不是！蘇東弘說明，慢性B肝的嚴重程度不是只看肝指數ALT或症狀，而與HBV DNA（病毒）量、發炎狀況，及肝臟纖維化或壞死情形密切相關，建議病友應積極回診追蹤病情，並向主治醫師確認自己的病況和用藥需求。
Q：就算有慢性B肝，只要醫師沒開藥就代表沒事？
不是！蘇東弘表示，慢性B肝是否須用藥，與病毒活躍程度和肝臟保護需求相關，與「症狀沒有直接關聯」，醫師用藥會考量健保給付規範，引此建議病友應積極回診追蹤病情，並向主治醫師確認自己的用藥需求和給付資格；必要時可考慮自費用藥。
Q：定期做超音波檢查，慢性B肝就不會發展成肝癌？
不是！蘇東弘指出，超音波檢查的目的在於及早發現肝癌，檢查本身不會增加或減少肝癌發生風險，慢性B肝達到功能性治癒（HBV DNA和HBsAg都偵測不到，anti-HBs抗體生成，肝指數ALT恢復正常），肝癌風險才會明顯下降；但即使功能性治癒，病毒也可能再活化，因此仍需維持定期超音波檢查和其他追蹤檢查。
資料來源：健康醫療網 全台180萬人B肝帶原且無症狀 若長期發炎恐變肝癌
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