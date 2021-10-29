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台東馬偕醫院過敏免疫風濕科黃奕帆醫師表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫導致脊椎或薦腸關節發炎的疾病，嚴重會影響周邊關節或合併虹彩炎等疾病。目前盛行率約0.1%~0.4%，推估全台約有5~6萬名患者，好發族群為18-45歲年輕族群，男性患者是女性的三倍。
臨床上背痛可以分成「機械型背痛」和「發炎型背痛」。「機械型背痛」容易出現在運動或搬重物時造成的急性傷害，通常經過休息後就會逐漸恢復，而「發炎型背痛」則是愈休息會愈痛。當年輕族群在晨間起床時發現背部疼痛或僵硬，而且持續時間長達三個月以上，就要提高警覺可能罹患僵直性脊椎炎。
疾病惡化進程緩慢 發現中軸骨脊椎發炎提早對症下藥
「僵直性關節炎是一種慢性關節發炎，初期症狀在X光變化不明顯且疾病進程緩慢，從關節發炎到脊椎彎曲變形可能需要好幾年！」黃奕帆醫師指出，目前較新的臨床診斷方式會透過抽血檢查紅血球沈降速率(ESR)、C反應蛋白(CRP)發炎反應、「HLA-B27基因」及詢問家族病史等綜合評估，確認患者是否罹患「中軸型脊椎關節炎」。
黃奕帆醫師補充說明，「中軸型脊椎關節炎」是自體免疫關節炎的大家族，當中軸骨脊椎關節被侵犯造成發炎時，可能合併乾癬、發炎型腸胃道疾病、反應型關節炎或僵直性脊椎炎，因此若能提早發現中軸型脊椎關節炎而對症下藥，就可以避免疾病惡化，影響患者生活品質。
亂吃止痛藥恐傷腎功能 生物製劑改善效果明顯
黃奕帆醫師說，針對僵直性脊椎炎的治療，一般會先使用不傷害消化道的消炎止痛藥，並建議患者搭配復健運動，如游泳、太極拳、瑜珈或伸展運動，控制到病情穩定，並持續追蹤。不過臨床上常發現患者疼痛時會自行買成藥或打止痛針，尤其慢性病加上僵直性脊椎炎，更容易因錯誤用藥影響腎臟功能，因此建議患者每三到六個月就應定期追蹤發炎指數。若試過二種消炎止痛藥且三個月藥物治療效果不好，就可申請生物製劑，大約治療三到六個月可以改善疼痛及僵硬症狀，目前也有適合計畫懷孕患者使用的生物製劑。
黃奕帆醫師提醒，治療僵直性關節炎藥物多元，患者應該早期就醫診斷，不要拖延到脊椎變形才就醫，患者可以多跟醫師溝通選擇適合的治療方式，只要配合醫囑定期回診，就可以維持正常的生活品質。
資料來源：健康醫療網 脖子卡卡如機器人 僵直性脊椎炎作怪！
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