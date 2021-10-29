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隨著2030年超高齡社會來臨，醫療需求將大幅增加的情況下，政府帶頭推動智慧醫療，經濟部技術處簡任技正戴建丞強調，智慧醫療對臺灣社會發展有其必要性！ICT（資通訊科技）和精密機械是臺灣的優勢產業，藉由這兩個產業的能量，將使醫療轉型切入智慧醫院和智慧醫療更為順暢，技術處將針對醫院內最迫切的臨床未滿足需求，以軟硬整合策略連結各界跨領域能量，協助發展創新解決方案，提供國內醫療機構建構下一代智慧醫院的藍圖。
科技促動醫療「微型化」 提供醫療人員最佳的武器
戴建丞指出醫材另一個發展前景「微型化」，醫療已逐漸走出醫院去中心化，居家照護和遠距醫療的需求快速攀升，在醫療器材的發展上，朝向便攜、易於使用、輕量化、低功耗、高靈敏度、多功能的設計，其微型多功能醫材若能塞進「一卡皮箱」中，讓醫療人員帶著在偏鄉或海邊小鎮”趴趴走”(台語)，醫療覆蓋率將更為完整，直接受惠偏鄉居民，實現「以病患為中心」的目標。
技術處以開發具前瞻性、關鍵性及跨領域的產業技術為己任，投入各種微型化醫療器材的開發，尤其在後疫情時代，數位科技在工作、生活、醫療保健中將愈來愈重要。透過輕量化設備，協助居家、機構、偏鄉及離島等的醫護服務應用驗證，從機構內走向機構外，從線下走到線上，從城市走向偏鄉，從定點走向行動，從醫療走向預防，將大幅提升醫療效益，並降低醫療成本。透過共通的平台串聯醫療院所，在都會及偏鄉同步測試，預計提供醫療人員最佳的武器，現已開發出慢性傷口照護、超音波檢診、牙周照護等智慧醫療服務，是長照、居家和遠距醫療照護的解決方案，現行也都具備現有給付模式，民眾不需自費即可使用。
▲TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」具有3大驗證實驗室與4大模擬臨床場域
AZ在臺成立首座未來醫療實驗室 助攻臺灣生醫產業
經濟部技術處在2020年11月，攜手產官學研醫，打造出臺灣第一個「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center），整合科技與醫療來縮短智慧醫療產品上市時間，吸引國際知名的生醫業者阿斯特捷利康（AstraZeneca）率先投入，成立首座「未來醫療實驗室」，首波布局以健康肺為主題，打造全病程解決方案，未來也將逐步擴大到心血管和癌症等其他疾病領域。
戴建丞回憶，這段政府促成的佳話，其實可回溯至2018年，經濟部王常務次長美花（現為經濟部部長）率「臺歐雙邊投資技術合作訪問團」赴歐洲參訪時，就與AstraZeneca展開了新藥研發與數位醫療相關合作。而在2019年「臺瑞典經濟合作會議」，工研院在經濟部技術處的支持下，即與AstraZeneca展開合作迄今，透過工研院優異的科技研發能量，AstraZeneca看到醫療的另一種可能，而工研院結合AstraZeneca的商業創新策略與全球網絡，讓臺灣離世界舞台的距離更近一步！
AstraZeneca以病患為中心，未來醫療實驗室以一站式診療創新合作模式，凝聚國內醫材廠商共同投入，打造智慧醫療生態圈，未來也將攜手國內生醫廠商，幫助臺灣生醫產業打入國際市場，共同推動醫材、新藥的研發與產業落地，進而推動智慧健康產業的跨域創新，讓醫療更精準、更智慧、有溫度。
資料來源：健康醫療網 經濟部加速智慧醫療發展 促成AstraZeneca落地助攻臺灣生醫產業
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