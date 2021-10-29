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李世明醫師說明，冷凍技術是將新鮮精卵或胚胎存放於-196∘c的液態氮中，在低溫冷凍環境下穩定保存，並在有需要時解凍使用，據臨床顯示證明，解凍後的卵子及胚胎無品質影響，更不會造成寶寶的發育問題，對於哪些人需要凍精卵？哪些人需要凍胚胎？李世明醫師說，除了欲進行化療或放射線療法的患者可冷凍精卵，單身女性欲保留生育能力可考慮凍卵，先生無法配合太太排卵期也可考慮凍精，而冷凍胚胎則一定要是有法律婚姻關係之夫妻才能進行。
醫師補充，在試管嬰兒療程中，女性施打排卵針誘導排卵會導致體內雌激素誘導黃體素上升，此時子宮內膜會提早成熟，因此內膜環境較不適合懷孕，建議可將胚胎冷凍，待子宮內膜修復再植入，有助於提升受孕率。
不孕夫妻樣樣算 最愛天亮雞鳴時生產
此外，有些人認為生辰、星座等會影響到寶寶的未來，近年來甚至有不少夫妻冷凍胚胎，目的是要指定寶寶的星座，為此會先確認出生月份，再推算胚胎解凍植入的時間，不僅如此，臨床上許多渴望生子的不孕夫妻，會循著算命師的指示，從床位擺設、醫院位置到生產時辰都有指定，最常見的是指定在天亮雞鳴時生產，這也讓李世明醫師覺得新奇，笑說希望算命師下次指定其他時間，讓他能睡飽一點。
先拼事業再生子 醫建議可先凍卵、凍胚胎
李世明醫師提醒，無論任何生肖、性別或星座，每個胎兒都是獨一無二的，尤其是對不孕夫妻來說，歷經長時間的等待及努力，只要是自己的孩子，每個都是天賜；此外，也提醒這個世代的夫妻，在打拼事業之餘，如未來有生子計劃，也別忘了考量到時間成本，建議先以冷凍技術保留生育能力，以免未來欲生子時因錯過時機徒留遺憾。
資料來源：健康醫療網 冷凍胚胎為指定寶寶星座 醫：不孕夫妻求子什麼都算
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