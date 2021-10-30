高價IC股營收逆勢下滑警訊　投資人須當心反轉風險

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神盾的主要業務是設計指紋辨識晶片，主要應用包括手機，今年1~9月，神盾的累計合併營收為26億元，較去年同期下滑47%，今年上半年，神盾每股虧損1.83元，和去年上半年EPS（每股稅後純益）5.85元的表現，也有相當大的落差。
神盾前9月營收跌47%
神盾去年獲利近一個資本額，為何今年營收卻快速下滑？神盾發言體系表示，「公司近期營收狀況確實較為挑戰，主要是因為市場長短料問題，連帶影響到我們的出貨進度；此外，中國手機市場下修需求、印度新冠疫情，也是影響因素」。神盾表示，下半年進入旺季，對前景仍保持樂觀。
不過，神盾去年進攻中國手機指紋辨識晶片市場，許多警訊顯示出，這個市場已是一片紅海；最明顯的例子，就是中國最大指紋辨識晶片公司匯頂科技，8月26日發布半年報，淨利連續6季下滑，母公司淨利較去年下降31%。匯頂市值在高峰時，雖然曾一度逼近聯發科，但今年聯發科已多次減持匯頂持股，而匯頂也轉向發展物聯網等晶片應對。
神盾近期也採取同樣策略，10月8日，神盾宣布投資安國、SCT Holdings等公司，如何擺脫指紋辨識晶片的紅海市場，才是神盾的當務之急。
另一家營收衰退的公司，是做IC測試業務的穎崴，今年1~9月累計合併營收為19.43億元，較去年同期下滑15%，今年上半年，穎崴EPS為3.89元，也較去年上半年EPS 8.43元下滑不少。
穎崴資深副總經理李振昆表示，公司營收下滑，主要是受到去年美國對華為禁令的影響，穎崴的主要業務，是手機、高性能運算、AI等高頻高速晶片的測試，在這個領域有關鍵專利。李振昆表示，除了華為，全球前10大手機大廠也多半是穎威的客戶，先前，由於華為下單經常狠買高單價的服務，華為訂單一夕消失後，穎崴積極調整客戶和產品組合應對，「我們是很有彈性的。」
穎崴上半年EPS腰斬
他解釋，如果測試愈複雜的IC，服務費用會愈高，現在穎崴跟新客戶還在磨合期，但產能已經滿載，如果高階服務比重逐漸提高，營收就會逐漸往上走。他也翻開穎崴歷年的營收細數，2016年營收為16億元，2018年降為12億元，但2019年上衝到28億元，穎崴過去就曾遇過營收震盪的挑戰，只有用彈性面對。由於高速高頻是未來IC發展的趨勢，他對前景仍表示樂觀，他認為，穎崴今年上半年和下半年的營收配比，會是「上四下六」的結構，今年下半年營收仍有機會上攻。
神盾與穎崴，都是在業績不再成長之後，股價明顯走弱，因此，對投資者來說，高價IC設計公司接下來的月營收表現，十分關鍵。設計RF射頻晶片的宏觀微電子，今年上半年EPS較去年同期增加近一倍，但8、9月的月營收，卻較去年同期大幅下降45%、43%。業者表示，這是因為電視向來以海運為主，塞港、運費高漲和中國限電，對電視製造產生影響，導致電視收訊晶片拉貨速度下降，影響公司營收。
今年下半年，黑天鵝滿天飛，投資人恐怕要更加小心，原本業績長紅的高科技公司，營收狀況突然反轉的風險。