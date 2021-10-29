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2成45至49歲婦女已更年期！　腰粗當心慢性病上身

2成45至49歲婦女已更年期！　腰粗當心慢性病上身
2成45至49歲婦女已更年期！　腰粗當心慢性病上身

健康醫療網

2021-10-29 17:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】更年期為生命中自然與必經的過程，這時期由於卵巢功能的衰退，導致雌激素的分泌減少，提高心血管疾病的發生率。根據106年國民健康訪問調查，國內45至49歲的女性有2成有經期不規律或已經停經症狀，而50至54歲的女性，則有7成以上已停經，55至59歲的女性，有9成以上已停經。

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更年期後「腰」過粗　恐致心血管、糖尿病風險增

國民健康署指出，由於女性50歲以後，腰圍過粗比率超過6成，若是腰圍超過理想範圍（女性腰圍大於等於80公分），即代表腰圍過粗，表示腹部脂肪組織堆積而影響身體代謝，因而使血液中三酸甘油脂濃度及血糖升高，增加罹患心血管疾病與糖尿病風險。

健康5招　遠離三高慢性病

因此，若要遠離心血管疾病，就從自我健康管理做起，提早預防及控制，減少罹患慢性疾病的風險。國民健康署吳昭軍署長提醒，腹部肥胖、體重過重等是影響更年期的健康之重要因素，建議更年期女性朋友積極採取以下行動，遠離三高慢性病:

1.健康飲食　三低二高：遵守用低油、低糖、低鹽，及高纖和高鈣飲食原則，多攝取深綠色蔬菜及豆製品、適量水果與天然食物，以確保營養均衡。

2.規律運動　增加肌力：每週累積150分鐘的身體活動量，如快走、騎自行車等，增加肌肉強度，幫助改善身體的協調性與平衡感。

3.定期篩檢　常保安康：善加利用政府每年補助成人預防保健服務進行定期身體健康檢查，早期檢查、早期治療，避免慢性疾病的風險。

4.按時就醫　規律服藥：三高等慢性疾病患者，務必按時就醫且規律服藥，切莫自行依症狀調整藥量。

5.情緒管理　心情愉快：學習情緒管理，並於睡前放鬆心情。若民眾有更年期健康相關問題，可撥打免付費更年期保健諮詢專線（0800-00-5107），讓專業人員陪妳走過更年期。



資料來源：健康醫療網 2成45至49歲婦女已更年期！　腰粗當心慢性病上身

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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