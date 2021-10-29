DFSK 導入澳門市場　首波引進 C31、C32 及 C35 車款

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C31 及 C32 的車身尺碼長寬高均為 4,930x1,655x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，C31 的貨台長寬為 2,900x1,540 (mm)，C32 則為 2,260x1,540 (mm)，動力採用符合 Euro 6B 排放規範的 1.2 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出 115Nm 峰值扭力，C31 的最大載重達 1,050 公斤，也配備 ESP 電子動態穩定系統、 ABS 防鎖死煞車系統及雙前座 SRS 輔助氣囊。
C35 的車身尺碼長寬高為 4,500x1,680x2,000 (mm)，車側採用滑門設計，貨艙空間達 5.1 立方公尺，座位可選 2 人或 4 人座，最大載重約 1,000 公斤，動力採用 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出 112 匹最大馬力及 145Nm 峰值扭力，配備 ABS 防鎖死煞車系統及 EBD 電子煞車力道分配系統。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售穩發一廂半 (新台幣 44.7 萬元起)、金穩發 S2.5t 單廂 (新台幣 49.8 萬元起) 及大穩發 S2.5t 雙廂 (新台幣 60.8 萬元起) 共 3 款小貨車，廂型車產品則尚未導入。